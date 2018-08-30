Скромно, но со вкусом: Стало известно, где и когда состоится свадьба Карли Клосс



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Карли Клосс

В конце июля Карли Клосс сообщила свои поклонникам счастливую новость: она выходит замуж

Избранником 25-летней модели стал 33-летний бизнесмен Джошуа Кушнер, родной брат супруга Иванки Трамп. На днях же появились подробности грядущего торжества.

Согласно Life & Style Magazine пара поженится на семейной ферме Джошуа в Нью-Джерси в следующем году весной или летом.

По словам источников, свадьба будет скромной, но со вкусом. Среди гостей будут лишь близкие друзья и члены семьи.

«Карли хочет, чтобы все было романтично, но очень просто, без помпезности и гламура», — добавил инсайдер.

Карли уже попросила своих сестер и нескольких подруг, чтобы они исполнили роли подружек невесты. Также известно, что на девичнике будет 12 человек, но кто именно, пока не сообщается.

Модель собирается сменить два платья: одно для церемонии, другое для приема. А к алтарю она пойдет с букетом белых роз и орхидей.

Напомним, что Карли и Джошуа встречаются уже шесть лет. Четыре года пара тщательно оберегала отношения, впервые выйдя в свет вместе только в 2016 году.

Джерело: graziamagazine.ru