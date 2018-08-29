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    Шоу-биз

    Любимый фотограф Ким Кардашьян снял Леди Гага полностью обнаженной

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    Леди Гага - Любимый фотограф Ким Кардашьян снял Леди Гага полностью обнаженной
    Леди Гага

    Обычно Леди Гага шокирует общественность своими нарядами, но на этот раз она решила вовсе избавиться от одежды

    На днях в Instagram звезды появились очень откровенные снимки, на которых певица позирует полностью обнаженной.

    Правда в силу правила социальной сети, которое запрещает публикацию подобных кадров, Леди Гага закрыла пикантные места цензурой. Автором эротического фотосета выступил любимый фотограф Ким Кардашьян и Канье Уэста, Элли Рассел Линнец.

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    Любимый фотограф Ким Кардашьян снял Леди Гага полностью обнаженной
    Любимый фотограф Ким Кардашьян снял Леди Гага полностью обнаженной
    Любимый фотограф Ким Кардашьян снял Леди Гага полностью обнаженной

    Стоит отметить, что это не первое сотрудничество с Элли.

    Ранее эпатажный фотограф также снял серию кадров с Леди Гагой, на которых она также предстала в откровенном образе.


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    Как бы то ни было, сложно представить, чтобы Леди Гага предстала в более скромном образе, ведь эпатаж — это ее второе имя.

    Джерело: graziamagazine.ru

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