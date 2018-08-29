Любимый фотограф Ким Кардашьян снял Леди Гага полностью обнаженной
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Розсилка
Обычно Леди Гага шокирует общественность своими нарядами, но на этот раз она решила вовсе избавиться от одежды
На днях в Instagram звезды появились очень откровенные снимки, на которых певица позирует полностью обнаженной.
Правда в силу правила социальной сети, которое запрещает публикацию подобных кадров, Леди Гага закрыла пикантные места цензурой. Автором эротического фотосета выступил любимый фотограф Ким Кардашьян и Канье Уэста, Элли Рассел Линнец.
Стоит отметить, что это не первое сотрудничество с Элли.
Ранее эпатажный фотограф также снял серию кадров с Леди Гагой, на которых она также предстала в откровенном образе.
Как бы то ни было, сложно представить, чтобы Леди Гага предстала в более скромном образе, ведь эпатаж — это ее второе имя.
Джерело: graziamagazine.ru