Любимый фотограф Ким Кардашьян снял Леди Гага полностью обнаженной



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Леди Гага

Обычно Леди Гага шокирует общественность своими нарядами, но на этот раз она решила вовсе избавиться от одежды

На днях в Instagram звезды появились очень откровенные снимки, на которых певица позирует полностью обнаженной.

Правда в силу правила социальной сети, которое запрещает публикацию подобных кадров, Леди Гага закрыла пикантные места цензурой. Автором эротического фотосета выступил любимый фотограф Ким Кардашьян и Канье Уэста, Элли Рассел Линнец.

Стоит отметить, что это не первое сотрудничество с Элли.

Ранее эпатажный фотограф также снял серию кадров с Леди Гагой, на которых она также предстала в откровенном образе.