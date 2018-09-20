Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл



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Меган Маркл и королева Елизавета ІІ

Несмотря на все трудности, Меган Маркл удалось добиться расположения у членов королевской семьи, чего не скажешь про их окружение

По сообщениям зарубежных изданий, британская аристократия отказывается принимать герцогиню. Оказывается, многим друзьям принца Гарри совершенно не нравятся политические взгляды Меган и то, какое влияние она оказывает на него.

Близкая подруга покойной принцессы Дианы и всей монаршей семьи рассказала, что герцогиня ультралиберальна, а также многие ее убеждения расходятся с традиционными развлечениями британского высшего общества. Например, Меган выступает за защиту животных, и, чтобы поддержать взгляды супруги, принц Гарри отказался от традиционной охоты на рябчиков.

К слову, не так давно на Меган Маркл и ее семью обрушилась критика со стороны близкого друга принца Чарльза. Правда уверены, что наследник престола вступился за герцогиню Сассекскую, потому как очень с ней сблизился.

Как бы то ни было, Меган уверенно завоевывает сердца британских подданных, так что вскоре, возможно, оттают и сердца аристократов, и она станет вхожа в их круг

Джерело: graziamagazine.ru