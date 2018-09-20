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    Жизнь

    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл

    • Розсилка
    Меган Маркл и королева Елизавета ІІ - Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Меган Маркл и королева Елизавета ІІ

    Несмотря на все трудности, Меган Маркл удалось добиться расположения у членов королевской семьи, чего не скажешь про их окружение

     По сообщениям зарубежных изданий, британская аристократия отказывается принимать герцогиню. Оказывается, многим друзьям принца Гарри совершенно не нравятся политические взгляды Меган и то, какое влияние она оказывает на него.

    Близкая подруга покойной принцессы Дианы и всей монаршей семьи рассказала, что герцогиня ультралиберальна, а также многие ее убеждения расходятся с традиционными развлечениями британского высшего общества. Например, Меган выступает за защиту животных, и, чтобы поддержать взгляды супруги, принц Гарри отказался от традиционной охоты на рябчиков.

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    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл
    Окружение королевы Елизаветы ІІ игнорирует Меган Маркл

    К слову, не так давно на Меган Маркл и ее семью обрушилась критика со стороны близкого друга принца Чарльза. Правда уверены, что наследник престола вступился за герцогиню Сассекскую, потому как очень с ней сблизился.

    Как бы то ни было, Меган уверенно завоевывает сердца британских подданных, так что вскоре, возможно, оттают и сердца аристократов, и она станет вхожа в их круг

    Джерело: graziamagazine.ru

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