В королевской семье Великобритании разгорелся новый скандал
-
Розсилка
Причиной скандала стала не Меган Маркл
Только королевский британский двор оправился после выходок отца Меган Маркл, как появились новые проблемы, теперь уже от близкого родственника.
Кузен принца Чарльза, 55-летний Эшли Хикс, заявил, что уходит от беременной супруги к любовнице после трех лет брака!
При этом, как сообщают западные СМИ, новой возлюбленной Эшли Хикса оказалась лучшая подруга его жены.
С итальянской журналисткой Мартиной Мондадори Сартого Эшли встречается уже несколько месяцев. В ближайшее время он намерен представить ее всем, как свою новую девушку.
Стоит отметить, что Мартина также состоит в браке около 12 лет и воспитывает троих детей. У Эшли и его 36-летней супруги Каты де Солис также есть двухлетний сын Каспиан.
Как отреагировала королева Елизавета ІІ на новый скандал в королевской семье пока неизвестно.
Джерело: graziamagazine.ru