В королевской семье Великобритании разгорелся новый скандал



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Королева Елизавета ІІ

Причиной скандала стала не Меган Маркл

Только королевский британский двор оправился после выходок отца Меган Маркл, как появились новые проблемы, теперь уже от близкого родственника.

Кузен принца Чарльза, 55-летний Эшли Хикс, заявил, что уходит от беременной супруги к любовнице после трех лет брака!

При этом, как сообщают западные СМИ, новой возлюбленной Эшли Хикса оказалась лучшая подруга его жены.

С итальянской журналисткой Мартиной Мондадори Сартого Эшли встречается уже несколько месяцев. В ближайшее время он намерен представить ее всем, как свою новую девушку.

Стоит отметить, что Мартина также состоит в браке около 12 лет и воспитывает троих детей. У Эшли и его 36-летней супруги Каты де Солис также есть двухлетний сын Каспиан.

Как отреагировала королева Елизавета ІІ на новый скандал в королевской семье пока неизвестно.

Джерело: graziamagazine.ru