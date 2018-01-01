Ольга Сумская мечтает помирить Россию и Украину

По мнению украинской актрисы, этим вопросом должны заниматься дипломаты

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что не поддерживает идею запрета украинским звездам гастролировать в России. «Это абсурдная ситуация. Все это спекуляция на наших родственных связях, на отношениях людей, на вере людей. Это очень сложные вещи. Я думаю, как помирить народы и прийти к миру. Это, конечно, миссия



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По мнению украинской актрисы, этим вопросом должны заниматься дипломаты

Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что не поддерживает идею запрета украинским звездам гастролировать в России.

«Это абсурдная ситуация. Все это спекуляция на наших родственных связях, на отношениях людей, на вере людей. Это очень сложные вещи. Я думаю, как помирить народы и прийти к миру. Это, конечно, миссия дипломатов, но мы конечно должны быть носителями таких мыслей и идеологии. У меня, допустим, родственники там и так у других…», - отметила актриса в интервью изданию «Кременчугская газета».

Также Сумская отметила, что поддерживает жителей АТО.

«Постоянно я участвую в акциях. И вот сейчас была акция «Встреча с детьми Донбасса»… Этим детям, этим людям сейчас тяжелее всех. Все мы ждем мира, и мы ездим и не отказываемся от возможности подарить позитив этим людям!», - рассказала актриса.

Напомним, что недавно украинская актриса рассказала об отношениях с зятем-россиянином



