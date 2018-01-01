  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Ольга Сумская мечтает помирить Россию и Украину

    По мнению украинской актрисы, этим вопросом должны заниматься дипломаты
     Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что не поддерживает идею запрета украинским звездам гастролировать в России. «Это абсурдная ситуация. Все это спекуляция на наших родственных связях, на отношениях людей, на вере людей.  Это очень сложные вещи. Я думаю, как помирить народы и прийти к миру. Это, конечно, миссия
    • Сьогодні, 15:07
    • Розсилка

    По мнению украинской актрисы, этим вопросом должны заниматься дипломаты

     Украинская актриса Ольга Сумская рассказала, что не поддерживает идею запрета украинским звездам гастролировать в России.

    «Это абсурдная ситуация. Все это спекуляция на наших родственных связях, на отношениях людей, на вере людей.  Это очень сложные вещи. Я думаю, как помирить народы и прийти к миру. Это, конечно, миссия дипломатов, но мы конечно должны быть носителями таких мыслей и идеологии. У меня, допустим, родственники там и так у других…», - отметила актриса в интервью изданию «Кременчугская газета»

    Также Сумская отметила, что поддерживает жителей АТО.

    «Постоянно я участвую в акциях. И вот сейчас была акция «Встреча с детьми Донбасса»… Этим детям, этим людям сейчас тяжелее всех. Все мы ждем мира, и мы ездим и не отказываемся от возможности подарить позитив этим людям!», - рассказала актриса.

    Напомним, что недавно украинская актриса рассказала об отношениях с зятем-россиянином


    Читайте також
    актриса украинский актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ