Опубликованы первые фото беременной Кирстен Данст

Актриса перестала скрывать, что ждет первого ребенка

Знаменитая голливудская актриса Кирстен Данст долгое время скрывала свою беременность. Впервые артистку увидели с округлившимся животом лишь на прошлой неделе в аэропорту Лос-Анджелеса. После этого она перестала скрывать изменения в фигуре под объемными нарядами – ее новый выход тому доказательство. Вчера беременная актриса была замечена



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Кирстен Данст

Актриса перестала скрывать, что ждет первого ребенка

Знаменитая голливудская актриса Кирстен Данст долгое время скрывала свою беременность. Впервые артистку увидели с округлившимся животом лишь на прошлой неделе в аэропорту Лос-Анджелеса.

После этого она перестала скрывать изменения в фигуре под объемными нарядами – ее новый выход тому доказательство. Вчера беременная актриса была замечена фотографами на выходе из ресторана в Голливуде.

Для Кирстен и ее жениха, коллеги по сериалу «Фарго» Джесси Племонса, этот малыш станет первым. Но пара готовится не только к его появлению, но и к свадьбе, и подготовка эта идет полным ходом.

В передаче Kelly Ripa and Ryan Seacrest Кирстен рассказала, что за свадебным платьем она обратилась к дизайнерам Rodarte. А кольцо Джесси выбирал сам, правда, перед этим она все же указала возлюбленному нужный магазин. Звездная пара регулярно собирает вдохновляющие свадебные подборки в социальных сетях.

Напомним, об отношениях Данст и Племонса стало известно в мае 2016 года – через месяц после того, как Кирстен объявила о расставании с Гарреттом Хедлундом, с которым встречалась на протяжении четырех лет. В этом месяце Кирстен получила предложение руки и сердца от Джесси и сказала ему «да».

Джерело: Hello!