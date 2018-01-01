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    Опубликованы первые фото беременной Кирстен Данст

    Актриса перестала скрывать, что ждет первого ребенка
    Знаменитая голливудская актриса Кирстен Данст долгое время скрывала свою беременность. Впервые артистку увидели с округлившимся животом лишь на прошлой неделе в аэропорту Лос-Анджелеса. После этого она перестала скрывать изменения в фигуре под объемными нарядами – ее новый выход тому доказательство. Вчера беременная актриса была замечена
    • Сьогодні, 12:40
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    Кирстен Данст
    Кирстен Данст

    Актриса перестала скрывать, что ждет первого ребенка

    Знаменитая голливудская актриса Кирстен Данст долгое время скрывала свою беременность. Впервые артистку увидели с округлившимся животом лишь на прошлой неделе в аэропорту Лос-Анджелеса.

    После этого она перестала скрывать изменения в фигуре под объемными нарядами – ее новый выход тому доказательство. Вчера беременная актриса была замечена фотографами на выходе из ресторана в Голливуде.

    Для Кирстен и ее жениха, коллеги по сериалу «Фарго» Джесси Племонса, этот малыш станет первым. Но пара готовится не только к его появлению, но и к свадьбе, и подготовка эта идет полным ходом.

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    Опубликованы первые фото беременной Кирстен Данст
    Опубликованы первые фото беременной Кирстен Данст
    Опубликованы первые фото беременной Кирстен Данст

    В передаче Kelly Ripa and Ryan Seacrest Кирстен рассказала, что за свадебным платьем она обратилась к дизайнерам Rodarte. А кольцо Джесси выбирал сам, правда, перед этим она все же указала возлюбленному нужный магазин. Звездная пара регулярно собирает вдохновляющие свадебные подборки в социальных сетях.

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    Напомним, об отношениях Данст и Племонса стало известно в мае 2016 года – через месяц после того, как Кирстен объявила о расставании с Гарреттом Хедлундом, с которым встречалась на протяжении четырех лет. В этом месяце Кирстен получила предложение руки и сердца от Джесси и сказала ему «да».

    Джерело: Hello!

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