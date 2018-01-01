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    Известная актриса рассказала о пережитом в детстве изнасиловании

    Розарио Доусон призналась, что воспринимала мир иначе
    Актриса Розарио Доусон, известная по фильмам «Город грехов» и «Люди в черном-2», сначала выступила на «Золотом глобусе» с речью против харассмента, поддержав акцию #MeToo, а недавно дала откровенное интервью проекту Morado Lens, где призналась, что в детстве стала жертвой сексуального насилия. «Меня
    • Сьогодні, 11:36
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    Актриса Розарио Доусон <div></div> <p></p>
    Актриса Розарио Доусон

    Розарио Доусон призналась, что воспринимала мир иначе

    Актриса Розарио Доусон, известная по фильмам «Город грехов» и «Люди в черном-2», сначала выступила на «Золотом глобусе» с речью против харассмента, поддержав акцию #MeToo, а недавно дала откровенное интервью проекту Morado Lens, где призналась, что в детстве стала жертвой сексуального насилия.

    «Меня изнасиловали, когда я была еще ребенком, поэтому воспринимала мир иначе. И когда столкнулась с харассментом во время работы, это не было для меня чем-то новым. Это было чем-то, что может происходить даже в семье - с людьми, которые, как предполагается, должны заботиться о вас, когда вы совсем маленькие», - призналась Розарио. Также актриса отметила, что даже после пережитого насилия не позволяет негативу брать над собой верх.
    Я не хочу жить, будучи окруженной печалью: в моей жизни было много травм, но я понимаю, что есть в ней и множество других вещей, за которые я благодарна.

    Джерело: Hello!

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