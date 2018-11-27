  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Опубликован топ-30 лучших книг для детей

    • Розсилка
    Опубликован топ-30 лучших книг для детей
    knigograd.com.ua

    Издание Independent составило список 30 лучших детских сказок всех времен

    Кроме всем известных произведений вроде сказок братьев Гримм или Ганса Христиана Андерсена, в рейтинг вошли также «скрытые сокровища», как их назвали авторы списка.

    Это книги, о которых мало говорят, и они не так известны широкому кругу. Например, «Там, где живут чудища» Мориса Сендака и «Призрак Томаса Кемпе» Пенелопы Лайвли.

    В списке есть также «Книга джунглей» Редьярда Киплинга (13 место), «Матильда» Роальда Даля (14 место), серия книг о Гарри Поттере (21 место) и повесть о Кролике Питере британской писательницы Беатрис Поттер (29 место). 

    Так выглядит первая десятка:

    1. «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», Льюис Кэрролл (XIX век)

    2. Сказки братьев Гримм (XIX век)

    3. Сказки Ганса Христиана Андерсена (XIX век)

    4. «Тысяча и одна ночь» (народные сказки)

    5. «Питер Пэн», Джеймс Барри (1904)

    6. «Путешествие Пилигрима в Небесную Страну», Джон Баньян (1678)

    7. Серия «Хроники Нарнии», Клайв Стейплс Льюис (середина ХХ века)

    8. «Северное сияние», Филип Пулман (1995)

    9. «Хоббит», Джон Рональд Руэл Толкин (1937)

    10. «Ветер в ивах», Кеннет Грэм (1908)

     

    Джерело: Buro 24/7

    Читайте також
    книги рейтинг дети
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ