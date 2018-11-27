Опубликован топ-30 лучших книг для детей
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Розсилка
Издание Independent составило список 30 лучших детских сказок всех времен
Кроме всем известных произведений вроде сказок братьев Гримм или Ганса Христиана Андерсена, в рейтинг вошли также «скрытые сокровища», как их назвали авторы списка.
Это книги, о которых мало говорят, и они не так известны широкому кругу. Например, «Там, где живут чудища» Мориса Сендака и «Призрак Томаса Кемпе» Пенелопы Лайвли.
В списке есть также «Книга джунглей» Редьярда Киплинга (13 место), «Матильда» Роальда Даля (14 место), серия книг о Гарри Поттере (21 место) и повесть о Кролике Питере британской писательницы Беатрис Поттер (29 место).
Так выглядит первая десятка:
1. «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», Льюис Кэрролл (XIX век)
2. Сказки братьев Гримм (XIX век)
3. Сказки Ганса Христиана Андерсена (XIX век)
4. «Тысяча и одна ночь» (народные сказки)
5. «Питер Пэн», Джеймс Барри (1904)
6. «Путешествие Пилигрима в Небесную Страну», Джон Баньян (1678)
7. Серия «Хроники Нарнии», Клайв Стейплс Льюис (середина ХХ века)
8. «Северное сияние», Филип Пулман (1995)
9. «Хоббит», Джон Рональд Руэл Толкин (1937)
10. «Ветер в ивах», Кеннет Грэм (1908)
Джерело: Buro 24/7