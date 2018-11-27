Опубликован топ-30 лучших книг для детей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Издание Independent составило список 30 лучших детских сказок всех времен

Кроме всем известных произведений вроде сказок братьев Гримм или Ганса Христиана Андерсена, в рейтинг вошли также «скрытые сокровища», как их назвали авторы списка.

Это книги, о которых мало говорят, и они не так известны широкому кругу. Например, «Там, где живут чудища» Мориса Сендака и «Призрак Томаса Кемпе» Пенелопы Лайвли.

В списке есть также «Книга джунглей» Редьярда Киплинга (13 место), «Матильда» Роальда Даля (14 место), серия книг о Гарри Поттере (21 место) и повесть о Кролике Питере британской писательницы Беатрис Поттер (29 место).

Так выглядит первая десятка:

1. «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье», Льюис Кэрролл (XIX век)

2. Сказки братьев Гримм (XIX век)

3. Сказки Ганса Христиана Андерсена (XIX век)

4. «Тысяча и одна ночь» (народные сказки)

5. «Питер Пэн», Джеймс Барри (1904)

6. «Путешествие Пилигрима в Небесную Страну», Джон Баньян (1678)

7. Серия «Хроники Нарнии», Клайв Стейплс Льюис (середина ХХ века)

8. «Северное сияние», Филип Пулман (1995)

9. «Хоббит», Джон Рональд Руэл Толкин (1937)

10. «Ветер в ивах», Кеннет Грэм (1908)

Джерело: Buro 24/7