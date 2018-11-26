Одинокий папа показал, как правильно воспитывать ребенка: душевные иллюстрации



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boredpanda.com

Дети растут быстро — оглянуться не успеешь, и родители обычно стараются запечатлеть драгоценные моменты их взросления, фотографируя или снимая видео

Отец-одиночка и художник из Тайваня Лань Шэнцзе (Lan Shengjie), также известный как BLUE, предпочитает свой собственный способ создавать воспоминания о том, как он растит своего мальчика.

После рождения сына жизнь иллюстратора изменилась. И не только в бытовом плане. Одной из основных тем его творчества стала жизнь с ребенком.

Эти картинки, запечатлевшие смешные и трогательные моменты будней отца и малыша, вызвали большой интерес, и в 2016 году вышла даже книга.

Картинки расходятся по интернету и зрители в разных странах мира могут увидеть, что мужчина может быть не менее заботливым, внимательным и умелым по отношению к малышу, чем женщина. И уж точно – не менее любящим.

Художник разрушает привычный стереотип, предполагающий, что отец должен проводить большую часть жизни вне дома, и призывает не недооценивать значение отцовского воспитания и отцовской любви.

Ежедневно папа сталкивается с мелкими неприятностями, которые способны создавать в жизни родителя дети, но вместо того, чтобы сердиться, он их рисует.

Лан Шенцзе растит сына один, его родные живут в другом городе, он как и все одинокие родители боится заболеть и стать беспомощным (на случай экстренной ситуации в его квартире есть кнопка экстренного вызова, и сейчас подросший сын уже знает, как ей воспользоваться).

Благодаря сыну жизнь мужчины наполнилась новыми смыслами. В одном из постов на своей странице в Фэйсбуке он написал о том, каким счастливым временем дня для него стала дорога на велосипеде от дома до сада и вечером от сада до дома. Это время для общения отца и сына, когда можно даже не разговаривать, а просто быть вместе.

Джерело: boredpanda.com