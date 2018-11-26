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    Одинокий папа показал, как правильно воспитывать ребенка: душевные иллюстрации

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    Одинокий папа показал, как правильно воспитывать ребенка: душевные иллюстрации
    boredpanda.com

    Дети растут быстро — оглянуться не успеешь, и родители обычно стараются запечатлеть драгоценные моменты их взросления, фотографируя или снимая видео

    Отец-одиночка и художник из Тайваня Лань Шэнцзе (Lan Shengjie), также известный как BLUE, предпочитает свой собственный способ создавать воспоминания о том, как он растит своего мальчика.

    После рождения сына жизнь иллюстратора изменилась. И не только в бытовом плане.  Одной из основных тем его творчества стала жизнь с ребенком. 

    Эти картинки, запечатлевшие смешные и трогательные моменты будней отца и малыша, вызвали большой интерес, и в 2016 году вышла даже книга.

    Картинки расходятся по интернету и зрители в разных странах мира могут увидеть, что мужчина может быть не менее заботливым, внимательным и умелым по отношению к малышу, чем женщина. И уж точно – не менее любящим. 

    Художник разрушает привычный стереотип, предполагающий, что отец должен проводить большую часть жизни вне дома, и призывает не недооценивать значение отцовского воспитания и отцовской любви.

    Ежедневно папа сталкивается с мелкими неприятностями, которые способны создавать в жизни родителя дети, но вместо того, чтобы сердиться, он их рисует.

    Лан Шенцзе растит сына один, его родные живут в другом городе, он как и все одинокие родители боится заболеть и стать беспомощным (на случай экстренной ситуации в его квартире есть кнопка экстренного вызова, и сейчас подросший сын уже знает, как ей воспользоваться).

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Благодаря сыну жизнь мужчины наполнилась новыми смыслами. В одном из постов на своей странице в Фэйсбуке он написал о том, каким счастливым временем дня для него стала дорога на велосипеде от дома до сада и вечером от сада до дома. Это время для общения отца и сына, когда можно даже не разговаривать, а просто быть вместе.

    Джерело: boredpanda.com

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