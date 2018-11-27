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    Жизнь

    В Кувейте художник создал кладбище запрещенных книг в знак протеста

    • Розсилка
    В Кувейте художник создал кладбище запрещенных книг в знак протеста
    instagram.com/mohammadrsharaf

    Инсталляция состоит из 200 надгробий в форме книг

    В Кувейте художник и дизайнер Мохаммед Шараф создал инсталляцию «Кладбище запрещенных книг». Она состоит из 200 надгробий, оформленных в виде книжных обложек и установленных на пустыре рядом с местом, где проходит Ежегодная книжная ярмарка Кувейта.

    По словам Шарафа, он создал кладбище в знак протеста против государственной цензуры. В Кувейте запрещены более 4 300 книг — как переводные издания, так и произведения местных авторов. Например, в списке запрещенных книг есть «Божественная комедия» Данте Алигьери, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, сказка «Русалочка» и детские энциклопедии.

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    В Кувейте художник создал кладбище запрещенных книг в знак протеста
    В Кувейте художник создал кладбище запрещенных книг в знак протеста
    В Кувейте художник создал кладбище запрещенных книг в знак протеста
    В Кувейте художник создал кладбище запрещенных книг в знак протеста
    В Кувейте художник создал кладбище запрещенных книг в знак протеста
    instagram.com/mohammadrsharaf

    Цензурой книг занимается комитет при Министерстве информации и связи. В список попадает литература, которая, по мнению чиновников, не подходит исламскому обществу, — светская и атеистическая.

    Инсталляция Шарафа простояла четыре часа; затем ее снесли. Художник опасается, что ему могут предъявить обвинения из-за незаконной установки объектов.

    Джерело: Bird In Flight

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