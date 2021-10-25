Оргазм, товарищи! В России предложили лечить простуду сексом

Малышева отметила, что оргазм приводит к сужению сосудов

Российский врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» объяснила, как секс помогает при лечении простуды.

По словам ведущей, оргазм помогает избавиться от насморка лучше, чем сосудосуживающие капли, которые к тому же не рекомендуется использовать более пяти дней, так как они вызывают привыкание.

Малышева отметила, что оргазм приводит к тому, что сосуды в носу, которые в результате насморка стали широкими, сужаются. В результате отек в носу проходит. Ее соведущий Андрей Продеус пояснил: это происходит за счет того, что во время оргазма задействована симпатическая нервная система, которая, в случае подачи сигнала, приводит к сужению сосудов. При этом сосуды в сердце и в мозгу не сужаются.

«Короче говоря, оргазм, товарищи, сужает сосуды не хуже, чем сосудосуживающие капли. Привыкания не вызывает, радость огромная, страданий никаких», – заключила Малышева.

Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.