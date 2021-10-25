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    «Танцы со звездами». Почему Дмитрия Дикусара ткнули лицом в торт в прямом эфире

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    Дмитрий Дикусар Скриншот с видео - «Танцы со звездами». Почему Дмитрия Дикусара ткнули лицом в торт в прямом эфире

    Дмитрий Дикусар

    Скриншот с видео

    instagram.com/dikusar_dmitriy/

    Хореограф не ожидал такого поздравления

    Вчера состоялся восьмой эфир шоу «Танцы со звездами». Партнеру Ольги Харлан — Дмитрию Дикусару исполнилось 36 лет. После выступления пара поднялась на балкон, который на этой неделе вели звезды «Женского квартала» Владимир Шумко, Ирина Сопонару и Анастасия Оруджова.

    Юмористы поздравили именинника, а Сопонару неожиданно ткнула Дмитрия лицом в торт.

    Заметим, в восьмом эпизоде пары превращаются в трио – к ним присоединятся любимые танцовщики и звезды прошлых сезонов. Танцоры не только поставили на этой неделе своим парам танец, но и выйдут вместе с ними на паркет.

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    «Танцы со звездами». Почему Дмитрия Дикусара ткнули лицом в торт в прямом эфире
    «Танцы со звездами». Почему Дмитрия Дикусара ткнули лицом в торт в прямом эфире
    instagram.com/dikusar_dmitriy/

    Мы уже сообщали о том, кто покинул шоу и почему Kadnay не вышел на паркет.

    Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

    Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

    Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами шоу-бизнес шутки курьез
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    «Танцы со звездами». Почему Дмитрия Дикусара ткнули лицом в торт в прямом эфире