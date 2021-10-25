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    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)

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    Джин в &laquo;Аладдине&raquo; и Робин Уильямс - Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)

    Джин в «Аладдине» и Робин Уильямс

    Аниматоры часто ориентируются на актеров или других знаменитых людей

    Смотрели мультфильм от студии Дисней и заметили, что персонаж напоминает вам настоящего актера или актрису? Высока вероятность, что этот мультяшный герой действительно был срисован с реального человека.

    Во время создания мультфильма аниматоры Диснея часто ориентируются на актеров или других знаменитых людей: их внешность, мимику, движения тела, характер и привычки, чтобы персонаж на экране выглядел наиболее реалистично.

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    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)
    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

    Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

    Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.

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    Теги: шутки курьез
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    Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)