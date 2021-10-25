Узнали? Эти мультяшные персонажи срисованы со знаменитых людей (фото)

Аниматоры часто ориентируются на актеров или других знаменитых людей

Смотрели мультфильм от студии Дисней и заметили, что персонаж напоминает вам настоящего актера или актрису? Высока вероятность, что этот мультяшный герой действительно был срисован с реального человека.

Во время создания мультфильма аниматоры Диснея часто ориентируются на актеров или других знаменитых людей: их внешность, мимику, движения тела, характер и привычки, чтобы персонаж на экране выглядел наиболее реалистично.

Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.