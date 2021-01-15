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    Жизнь

    От 9-месячной дочери до 48-летнего сына. Кто претендует на наследство создателя «Ералаша»

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    Борис Грачевский с женой Екатериной Белоцерковской - От 9-месячной дочери до 48-летнего сына. Кто претендует на наследство создателя «Ералаша»
    Борис Грачевский с женой Екатериной Белоцерковской

    Продюсер получал внушительные гонорары за трансляцию на телевидении выпусков «Ералаша».

    На наследство создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского претендуют его третья жена, 41-летняя дочь и 48-летний сын от первого брака, а также 9-летняя дочь от второго брака и 9-месячный сын от последних отношений. О судьбе наследства кинематографиста рассказал портал «Дни.ру» в пятницу, 15 января.

    По оценкам юристов, вдове Грачевского Екатерине Белоцерковской должна отойти половина имущества кинорежиссера, другую половину разделят на три равные части.

    Отмечается, что Грачевский получал внушительные гонорары за трансляцию на телевидении выпусков «Ералаша». Также он оказался владельцем дома с участком в 50 километрах от Москвы и трехкомнатной квартиры в столице на улице Гиляровского.

    О смерти Бориса Грачевского стало известно вечером 14 января. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса. Ранее в тот же день режиссера погрузили в медикаментозную кому.

    Борис Грачевский был художественным руководителем «Ералаша» с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов «Крыша» и «Между нот, или тантрическая симфония». Выступал как автор проекта «Социальная реклама».

    11 марта 2014 года Борис Грачевский подписал обращение деятелей культуры России в поддержку политики Владимира Путина в Украине и в Крыму. Также продюсер внесен в базу «Миротворца» за участие в пропагандистских мероприятиях на территории временно оккупированного Россией Крыма.

    Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче «Судьба человека» в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.

    Теги: знаменитости шоу-бизнес умер наследство
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