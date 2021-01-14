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    Жизнь

    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото

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    25-летняя модель Джейд Танкдорук - Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    25-летняя модель Джейд Танкдорук
    instagram.com/jadetunchy/

    Чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, нужно встать в специальную позу

    25-летняя модель Джейд Танкдорук раскрыла способ позирования, при котором любое тело будет выглядеть спортивным на фото. Об этом сообщает Daily Mail.

    Девушка призналась, что чувствует себя неуверенно из-за широких бедер и целлюлита на ногах и ягодицах.

    «У меня всегда были большие и объемные бедра. На моих ногах и ягодицах всегда было очень много целлюлита. Естественно, я хочу хорошо выглядеть на снимках. Я загружаю только те фотографии, на которых я получаюсь лучше всего», — сказала она.

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    на весь екран згорнути
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    Тренировки не нужны. Модель показала, как выглядеть подтянуто на фото
    instagram.com/jadetunchy/

    Девушка объяснила, что для того, чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса. «Я выставляю одну ногу вперед и напрягаю мышцы живота — это кардинально меняет мой внешний облик. Затем я тяну вперед выдвинутую ногу, что разворачивает мои бедра и еще сильнее подчеркивает мой пресс», — поделилась героиня.

    Ранее «Скотч» показывал впечатляющие фото немецкой пенсионерки, которая набила первое тату в 50 и потом не смогла остановиться.

    Все началось в 2015 году, когда Кирстен, проработавшая таксистом огромную часть жизни, решила сделать свою первую татуировку, чтобы «добавить немного цвета». С того момента одна маленькая наколка переросла в настоящую одержимость. Всего за пять лет тело женщины превратилось в холст, расписанный тату.

     Читайте также: Девушку травили в школе за необычную внешность. Теперь она зарабатывает почти миллион в месяц
    Теги: знаменитости модель самые сексуальные селфи
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