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    Жизнь

    Украинская телеведущая подхватила коронавирус

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    Телеведущая Лидия Таран - Украинская телеведущая подхватила коронавирус
    Телеведущая Лидия Таран

    Телезвезда сделала тест после отдыха в Турции

    Популярная телеведущая Лидия Таран заявила, что заболела коронавирусом. Сейчас она находится на самоизоляции и придерживается всех рекомендаций врачей.

    О своем диагнозе знаменитость сообщила в своем Фейсбуке. Она отметила, что сделала ПЦР-тест после короткой праздничной отпуска в Турцию и получила положительный результат.

    «В ближайших эфирах ТСН на «1+1» мы не встретимся... К сожалению, я заболела Covid-19. Сейчас нахожусь на самоизоляции дома. После короткой праздничной отпуска в Турции, я сделала ПЦР-тест и получила положительный результат. И даже несмотря на соблюдение строгих карантинных требований в той стране и во время самого путешествия – это все равно со мной случилось», – заявила Таран.

    Она добавила, что после отпуска провела один эфир ТСН. Однако отметила, что уже сообщила всем коллегам о своем диагнозе.

    «Успела после отпуска провести один эфир ТСН. Не волнуйтесь! На работе мы придерживаемся карантинных норм и дистанции. Всем контактным лицам сообщила», – поделилась Лидия.

    По словам Лидии Таран, она чувствует себя хорошо, имеет температуру 37,5 и особых симптомов не ощущает.

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    Ранее сообщалось, что от коронавируса умер создатель «Ералаша».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес телеведущая коронавирус
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