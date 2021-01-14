Хирург был слепой? «Барби»-трансгендер показала свое лицо без макияжа и нарвалась на критику

Несмотря на добрые намерения кумира, подписчики скептически отнеслись к его поступку

37-летняя Джессика Альвес, которую раньше все знали по прозвищу Живой Кен, — известная любительница пластической хирургии и различных процедур. В попытках изменить свою внешность трансгендерная женщина прибегала также к большому количеству косметики и фотошопу. Но новый год она решила начать смело и показать себя подписчикам без всяких прикрас, пишет Daily Star.

«Уже прошел год и три месяца с тех пор, как я решила быть собой и счастливой! Самоизоляция — хорошее время, чтобы дать коже отдых от косметики и попробовать новые диеты», - призналась Джессика Альвес.

На фото трансгендерная женщина предстала в простом виде, надев свитер оливкового цвета. Несмотря на нарощенные ресницы и татуаж, такой образ звезды был максимально приближен к натуральному, поэтому фанаты не стали придираться. Однако у них все равно возникло несколько претензий к кумиру.

«Но как ты можешь быть собой, если ты настолько изменила себя операциями?», «Хирург был слепой, или он просто дал тебе скидочную карту? Твое лицо выглядит как бесформенное вздувшееся нечто», «Скажу честно, я довольно смелый парень, но от этого фото меня немного пробрало...», - комментируют фото пользователи сети.

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