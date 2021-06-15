От миллионера до бездомного. Истории победителей лотереи, которые бездарно спускали выигрыш

Несколько историй, которые докажут, что шальные деньги могут превратить жизнь в ад

Этих людей можно было бы назвать счастливчиками после крупных выигрышей в лотерею. Но сами везунчики теперь точно знают, что счастье не купить за деньги. Сорвав джекпот, они вскоре либо оказались на улице, либо угодили в тюрьму, либо же остались без семьи. И всему виной — деньги, свалившиеся буквально с неба.

Келли Роджерс и кокаиновое безумие

Келли стала одной из самых молодых победительниц национальной лотереи Великобритании. В 16 лет она выиграла джекпот в размере 1,9 миллиона фунтов (больше 195 миллионов рублей). Девушка, до этого подрабатывавшая продавщицей, начала тратить деньги направо и налево, скупая дорогие дома. Тысячи фунтов Келли потратила на безумные вечеринки для друзей, пластические операции для себя, а в итоге дело дошло и до наркотиков.

Теперь Келли проходит реабилитацию и старается избавиться от кокаиновой зависимости. Она признает, что огромный выигрыш, попавший к ней в столь юном возрасте, стал настоящим проклятием, который едва не довел девушку до самоубийства. Сейчас Келли 33 года, от джекпота не осталось ни пени, только зависимость и связанные с ней проблемы с законом.

Майкл Кэррол и оргии в римском стиле

Самозваному "королю чавов" (британский аналог гопников) было 19 лет, когда он выиграл джекпот в 2002 году. Парень тут же начал тратить деньги на элитную недвижимость, акции и дорогие машины. Кроме того, Майкл принялся устраивать бесконечные вечеринки с оргиями, после которых от него ушла жена, заодно отсудив 1,9 миллиона фунтов.

Рядом тут же оказались наркодилеры, которым Майкл платил огромные деньги за товар. Сейчас он признает, что в один момент у наркоторговцев оказалось в руках больше денег из джекпота, чем у него самого. Разгульный образ жизни привел не только к наркозависимости, но и к проблемам с законом, судебным выплатам и полному банкротству. Уже в 2010 году Майкл встал в очередь за пособием.

Роджер Гриффитс и его жена Лара выиграли 1,8 миллиона фунтов в национальной лотерее в 2005 году. Помимо трат на недвижимость и дорогие путешествия Роджер решил стать рок-звездой и спустил уйму денег на запись альбома со своей старой университетской группой. Однако прославиться не удалось. При этом парень забыл сделать важную вещь — застраховать свое имущество, которое сгорело в пожаре.

Следом начался семейный разлад. Роджер и Лара разошлись на почве взаимных обвинений, что испортили друг другу жизнь. Роджер теперь говорит, что, когда ты миллионер, деньги кажутся бесконечными, но они быстро заканчиваются. А Ларе пришлось и вовсе продавать свою одежду и аксессуары, чтобы выжить.

От миллионера до бездомного

Бывший заключенный Ли Райн сорвал джекпот в размере 6,5 миллиона фунтов в 1994 году. Выплатив финансовый ущерб за свои преступления и угон машин, мужчина начал светскую жизнь. Он тратил деньги на особняки, дорогие автомобили и даже купил частный вертолет. В итоге Ли просадил все состояние и несколько лет прожил на улице, а потом ютился в тесной квартирке с другими бездомными, пишет The Sun.

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Джекпот, разрушающий брак

Жизнь Джиллиан и Адриана Бейфордов изменилась в мгновение ока в 2012 году, когда они выиграли 148 миллионов фунтов стерлингов. Однако деньги не принесли счастья. Конечно, сперва они принялись тратить состояние, но вскоре светская жизнь и внимание прессы привели к разрыву. Адриан ушел к более молодой женщине. Но и с ней крепкого брака не получилось — новая жена сбежала, прихватив часть состояния.

Джиллиан и вовсе угодила в тюрьму. Привыкнув к деньгам, она связалась с любовником-аферистом, занялась вместе с ним финансовыми махинациями и некоторое время просидела за решеткой. При этом Джиллиан подвергается и атакам со стороны британской прессы, поскольку женщина умудрилась получить пособие на развитие бизнеса от государства. Деньги она возвращать не собирается, но, в отличие от других победителей, пока чувствует себя неплохо. Как минимум в финансовом плане.

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