Бриллиантовый топ-сетка без белья. Звезда «Трансформеров» примерила головокружительный наряд (фото)

Звезда «Трансформеров» произвела фурор своим появлением

Красавица-актриса Меган Фокс обожает провокационные образы. Звезда может похвастаться точеной фигурой, над которой она регулярно трудится в тренажерном зале. Артистка примеряет самые откровенные наряды, которые только можно себе представить, при этом она выходит в свет с абсолютной невозмутимостью, словно не представляя, какой эффект производит одно ее появление.

Фокс прогуливалась по городу, пока уличные фотографы преследовали ее буквально по пятам. Актриса, казалось, совершенно не замечала такого повышенного внимания к своей персоне. Преданные поклонники уже успели оценить образ звезды. «Красотка, ты просто космос», «Невозможно красивая», «Детка, это огонь», «Лучший выход, Меган, браво!» — написали фолловеры.

Меган Фокс по-прежнему официально замужем за актером сериала «Беверли-Хиллз 90210» Брайаном Остином Грином, от которого родила трех сыновей. Супруги разъехались в мае прошлого года, но бракоразводный процесс еще не завершен.

Ранее «Скотч» показывал, за что Григорий Чапкис получил народную любовь.

В сети показали исторические кадры, как легендарный хореограф в молодости исполнял «повзунец» во время выступлений в Государственном ансамбле танца УССР под управлением Павла Вирского.

Напомним, украинский хореограф Григорий Чапкис умер в воскресенье, 13 июня. Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года.

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