Отец Меган Маркл выпустит коллекцию мужской одежды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Меган и Томас Маркл

В 70 лет жизнь только начинается - по крайней мере, в случае с отцом Меган Маркл Томасом

Мало того, что он регулярно дает интервью о дочери не самым позитивным телеканалам, получая за это гонорары, теперь мужчина планирует заработать при помощи совершенно непривычного для себя ремесла - дизайна одежды.

Эту информацию подтвердила и сводная сестра Меган Маркл.

«Я так взволнована! Мой отец готовится выпустить коллекцию мужской одежды, буду держать вас в курсе»,- написала в соцсетях сестра Меган Маркл, Саманта. Она, к слову, уже выступала инициатором крупного семейного конфликта. Так, в преддверии свадьбы Меган и принца Гарри Томас Маркл по совету Саманты договорился с папарацци и сделал постановочные фотографии своей подготовки к торжеству. Возникший после этого скандал, в том числе привел к тому, что Томас не смог приехать на свадьбу дочери - из-за повышенного стресса у него случился сердечный приступ.

Джерело: Hello!