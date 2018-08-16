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    Жизнь

    Отец Меган Маркл выпустит коллекцию мужской одежды

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    Меган и Томас Маркл - Отец Меган Маркл выпустит коллекцию мужской одежды
    Меган и Томас Маркл

    В 70 лет жизнь только начинается - по крайней мере, в случае с отцом Меган Маркл Томасом

    Мало того, что он регулярно дает интервью о дочери не самым позитивным телеканалам, получая за это гонорары, теперь мужчина планирует заработать при помощи совершенно непривычного для себя ремесла - дизайна одежды.

    Эту информацию подтвердила и сводная сестра Меган Маркл.

    «Я так взволнована! Мой отец готовится выпустить коллекцию мужской одежды, буду держать вас в курсе»,- написала в соцсетях сестра Меган Маркл, Саманта. Она, к слову, уже выступала инициатором крупного семейного конфликта. Так, в преддверии свадьбы Меган и принца Гарри Томас Маркл по совету Саманты договорился с папарацци и сделал постановочные фотографии своей подготовки к торжеству. Возникший после этого скандал, в том числе привел к тому, что Томас не смог приехать на свадьбу дочери - из-за повышенного стресса у него случился сердечный приступ. 

    Джерело: Hello!

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