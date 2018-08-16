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    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»

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    Карина Жосан - Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Карина Жосан

    «Мисс Украина Вселенная 2018» Карина Жосан обращалась к специалистам, чтобы увеличить губы, а также подправить скулы и кончик носа

     К такому выводу пришли врач-косметолог Светлана Сокуренко и пластический хирург Игорь Матвейчук.

    По мнению специалистов, королева красоты сделала губы, изменила форму скул и колола ботокс.

    «Губы точно сделаны у врача и это видно невооруженным взглядом, поскольку они неестественно велики и по форме губ можно понять, что проводились инъекции. Форма скул, скорее всего, тоже изменялась. Сейчас эта процедура популярна, ведь высокие скулы придают лицу внешнюю худобу. Кроме того, могли применяться филлеры в подбородке и носу», – сказала Светлана Сокуренко.

    Врач-косметолог предположила, что 23-летняя модель из Одессы колола в скулы гиалуроновую кислоту, а также избавлялась от морщин при помощи ботокса.

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    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»
    Пластический хирург и косметолог рассказали всю правду о внешности новоиспеченной «Мисс Украина Вселенная»

    «Ботокс особенно заметен на видео и фото, где Карина улыбается и говорит. Ее мимика несколько ограничена. Это главный признак применения ботокса. У нее практически не возникает морщин возле глаз при улыбке и смехе. Обездвижены также зона лба и межбровье».

    Пластический хирург Игорь Матвейчук также увидел изменения формы носа.

    «Скорее всего, ей хирург сузил крылья и кончик носа. Это очень распространенная процедура, в Голливуде ее делает каждая вторая знаменитость. Причем, вмешательство было крайне незначительным и качественным», – заметил специалист.

    А вот с грудью у Карины Жосан все в порядке. По мнению специалистов зона декольте не подвергалась пластическим операциям и коррекции.

    Джерело: Вести

    мода и красота модель Мисс Вселенная
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