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    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi

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    Супермодели снялись для Fendi - Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi
    Супермодели снялись для Fendi

    Супермодели прорекламировали новую коллекцию бренда

    Кампейн осенне-зимней коллекции Fendi, снятый креативным директором бренда Карлом Лагерфельдом, рассказывает о красоте успешных женщин.   

    В осенне-зимней коллекции Fendi преобладают комфортный крой, расслабленные элегантные силуэты, сдержанные цвета.  И в то же время, Fendi FW18 о новом понимании женственности – хрупкой, но без кокетства. В коллекции вошли платья с открытыми плечами, сапоги, костюмы, свитера, сумки и серьги. 

    В съёмке  участвовали одни из самых успешных моделей в индустрии – Адвоа Абоа, Джиджи и Белла Хадид, Эбби Ли Кершоу и Виттория Черетти.

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    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi
    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi
    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi
    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi
    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi
    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi
    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi
    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi
    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi
    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi
    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi
    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi
    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi
    Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi

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    Джерело: Buro 24/7

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