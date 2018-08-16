Адвоа Абоа и сестры Хадид снялись в фотосессии для Fendi



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Супермодели снялись для Fendi

Супермодели прорекламировали новую коллекцию бренда

Кампейн осенне-зимней коллекции Fendi, снятый креативным директором бренда Карлом Лагерфельдом, рассказывает о красоте успешных женщин.

В осенне-зимней коллекции Fendi преобладают комфортный крой, расслабленные элегантные силуэты, сдержанные цвета. И в то же время, Fendi FW18 о новом понимании женственности – хрупкой, но без кокетства. В коллекции вошли платья с открытыми плечами, сапоги, костюмы, свитера, сумки и серьги.

В съёмке участвовали одни из самых успешных моделей в индустрии – Адвоа Абоа, Джиджи и Белла Хадид, Эбби Ли Кершоу и Виттория Черетти.

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Джерело: Buro 24/7