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    Жизнь

    Отец Меган Маркл выступит против дочери в суде

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    <p>Отец герцогини рассказал, что ссора между ними произошла из-за того, что он не смог приехать на свадьбу Меган и Гарри, потому что ему делали экстренную операцию на сердце</p> <div></div> - Отец Меган Маркл выступит против дочери в суде

    Отец герцогини рассказал, что ссора между ними произошла из-за того, что он не смог приехать на свадьбу Меган и Гарри, потому что ему делали экстренную операцию на сердце

    75-летний Томас Маркл считает дочь виноватой в их конфликте и хочет поддержать издание, с которым она судится

    Вокруг герцогини Сассекской закручивается новый скандал. 75-летний Томас Маркл заявил, что готов выступить в суде против Меган Маркл. Конфликт между отцом и дочерью произошел несколько лет назад. По данным журналистов, через два месяца после свадьбы с принцем Гарри Меган написала папе письмо на пяти страницах, в котором попросила перестать очернять ее в СМИ и выносить детали их общения на публику.

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    Отец Меган Маркл выступит против дочери в суде
    Отец Меган Маркл выступит против дочери в суде
    Отец Меган Маркл выступит против дочери в суде
    Отец Меган Маркл выступит против дочери в суде
    Отец Меган Маркл выступит против дочери в суде
    Отец Меган Маркл выступит против дочери в суде
    Отец Меган Маркл выступит против дочери в суде
    Отец Меган Маркл выступит против дочери в суде

    Письмо попало в редакцию издания The Mail on Sunday и было частично опубликовано. 38-летняя герцогиня пришла в ярость и заявила, что таблоид взломал ее телефон, прочитал личную переписку и вырвал фразы из контекста в целях манипуляции читательским мнением. В октябре 2019 года Меган и Гарри подали на издателей в суд.

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    Меган Маркл конфликт
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