Отец Меган Маркл выступит против дочери в суде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Отец герцогини рассказал, что ссора между ними произошла из-за того, что он не смог приехать на свадьбу Меган и Гарри, потому что ему делали экстренную операцию на сердце

75-летний Томас Маркл считает дочь виноватой в их конфликте и хочет поддержать издание, с которым она судится

Вокруг герцогини Сассекской закручивается новый скандал. 75-летний Томас Маркл заявил, что готов выступить в суде против Меган Маркл. Конфликт между отцом и дочерью произошел несколько лет назад. По данным журналистов, через два месяца после свадьбы с принцем Гарри Меган написала папе письмо на пяти страницах, в котором попросила перестать очернять ее в СМИ и выносить детали их общения на публику.

Письмо попало в редакцию издания The Mail on Sunday и было частично опубликовано. 38-летняя герцогиня пришла в ярость и заявила, что таблоид взломал ее телефон, прочитал личную переписку и вырвал фразы из контекста в целях манипуляции читательским мнением. В октябре 2019 года Меган и Гарри подали на издателей в суд.