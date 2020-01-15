Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике



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Первый выход супруги принца Гарри состоялся в Канаде

Пока ее супруг в Лондоне решает все вопросы касательно сложения полномочий, бывшая актриса улетела в Канаду.

Герцогиню Сассекскую сфотографировали папарацци на канадском острове Ванкувер во время посадки в гидроплан. Знаменитость была облачена в скромный look – куртку цвета хаки с капюшоном, облегающие черные джинсы и кожаные сапоги.

38-летняя экс-актриса посетила ванкуверский кризисный центр для женщин и пообщалась с его персоналом, чтобы оказать ему моральную поддержку.

Первым делом Меган отправилась инспектировать приют при центре Downtown Eastside Women's Centre. Маркл выражала искреннюю заинтересованность и обеспокоенность. Герцогиня интересовалась, получают ли женщины все необходимые консультации, питания. И вообще, удовлетворены ли они услугами центра.

Вместо продуманного изысканного наряда Меган позировала в совершенно обычной одежде - белый свитер с колосками, черные брюки и сапоги. Из украшений - золотая подвеска. Волосы распущенные - никакой прически или акцентированного макияжа.