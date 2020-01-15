  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике

    • Розсилка
    Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике

    Первый выход супруги принца Гарри состоялся в Канаде

    Пока ее супруг в Лондоне решает все вопросы касательно сложения полномочий, бывшая актриса улетела в Канаду.

    Герцогиню Сассекскую сфотографировали папарацци на канадском острове Ванкувер во время посадки в гидроплан. Знаменитость была облачена в скромный look – куртку цвета хаки с капюшоном, облегающие черные джинсы и кожаные сапоги.

    38-летняя экс-актриса посетила ванкуверский кризисный центр для женщин и пообщалась с его персоналом, чтобы оказать ему моральную поддержку.

    Первым делом Меган отправилась инспектировать приют при центре Downtown Eastside Women's Centre. Маркл выражала искреннюю заинтересованность и обеспокоенность. Герцогиня интересовалась, получают ли женщины все необходимые консультации, питания. И вообще, удовлетворены ли они услугами центра.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    instagram.com/the_american_duchess
    instagram.com/the_american_duchess

    Вместо продуманного изысканного наряда Меган позировала в совершенно обычной одежде - белый свитер с колосками, черные брюки и сапоги. Из украшений - золотая подвеска. Волосы распущенные - никакой прически или акцентированного макияжа.

    знаменитости фотография актриса Меган Маркл волосы время
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ