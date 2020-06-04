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    Жизнь

    Откровенное платье Рианны продадут для борьбы с расизмом в США

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    Американская певица Рианна - Откровенное платье Рианны продадут для борьбы с расизмом в США
    Американская певица Рианна

    Британский дизайнер заявила, что выпустит партию точных копий знаменитого платья Hot Wok

    32-летняя певица Рианна станет лицом благотворительной акции. Бренд ASAI сделает несколько копий эксклюзивного наряда Рианны, чтобы продать их поклонницам певицы. Собранные средства планируется отправить в фонд борьбы с расизмом.

    Британский дизайнер A Sai Ta создал розовое платье с модным тай-дай-принтом специально для Рианны. Певица получила его в дар прошлой осенью и успела похвастаться стильной обновкой на своей страничке. Лауреат «Грэмми» облачилась в новое мини-платье и эротично прошлась по улице.

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    thank you @bia and @russ for my new fav song #BestOnEarth

    Публикация от badgalriri (@badgalriri)

    Сегодня, когда ситуация с протестами в США накаляется, британский дизайнер заявила, что выпустит партию точных копий знаменитого платья Hot Wok. Цена будет доступной. Все собранные с продажи средства будут направлены в три благотворительные организации, в том числе в фонд Black Lives Matter - движения, выступающего против насилия над темнокожими.

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    Откровенное платье Рианны продадут для борьбы с расизмом в США
    Откровенное платье Рианны продадут для борьбы с расизмом в США
    Откровенное платье Рианны продадут для борьбы с расизмом в США
    Откровенное платье Рианны продадут для борьбы с расизмом в США
    Откровенное платье Рианны продадут для борьбы с расизмом в США
    Откровенное платье Рианны продадут для борьбы с расизмом в США

    A Sai Ta призналась, что модель платья эксклюзивная. Оно есть только у Рианны. «Мы создадим ограниченную партию только для сбора на благотворительность. Все средства пойдут в три организации. Такого платья больше нет ни у кого, кроме Рири и меня», - подчеркнула дизайнер. 

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    самые сексуальные певица благотворительность
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