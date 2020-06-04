Откровенное платье Рианны продадут для борьбы с расизмом в США



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Американская певица Рианна

Британский дизайнер заявила, что выпустит партию точных копий знаменитого платья Hot Wok

32-летняя певица Рианна станет лицом благотворительной акции. Бренд ASAI сделает несколько копий эксклюзивного наряда Рианны, чтобы продать их поклонницам певицы. Собранные средства планируется отправить в фонд борьбы с расизмом.

Британский дизайнер A Sai Ta создал розовое платье с модным тай-дай-принтом специально для Рианны. Певица получила его в дар прошлой осенью и успела похвастаться стильной обновкой на своей страничке. Лауреат «Грэмми» облачилась в новое мини-платье и эротично прошлась по улице.

Сегодня, когда ситуация с протестами в США накаляется, британский дизайнер заявила, что выпустит партию точных копий знаменитого платья Hot Wok. Цена будет доступной. Все собранные с продажи средства будут направлены в три благотворительные организации, в том числе в фонд Black Lives Matter - движения, выступающего против насилия над темнокожими.

A Sai Ta призналась, что модель платья эксклюзивная. Оно есть только у Рианны. «Мы создадим ограниченную партию только для сбора на благотворительность. Все средства пойдут в три организации. Такого платья больше нет ни у кого, кроме Рири и меня», - подчеркнула дизайнер.