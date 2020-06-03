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    Жизнь

    Виталик Козловский в трусиках поиграл мускулами на радость поклонников

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    Известный украинский певец Виталий Козловский - Виталик Козловский в трусиках поиграл мускулами на радость поклонников
    Известный украинский певец Виталий Козловский
    instagram.com/vkozlovskiy/

    Певец прибег к воспоминаниям об отдыхе

    Известный украинский певец Виталий Козловский порадовал своих поклонников откровенным снимком. В своем Инстаграме артист поделился снимком, сделанным во время отдыха на море.

    На фотографии Виталий в коротеньких плавках с цветочным принтом и солнцезащитных очках позирует на фоне моря, демонстрируя мускулистый торс.

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    instagram.com/vkozlovskiy/

    «Телом я здесь, но душой я там», - отметил под фото артист

    Поклонницы исполнителя, среди которых есть и его коллеги оценили его фото.

    «Наконец, я уже думала ты про нас забыл», - отметила под фото певица Оля Цибульская.

    «Очень даже сексуально», «Ой. Есть на что посмотреть», «Никогда не видели вас настолько обнаженным. Очень приятно удивлены», - пишут восторженные поклонники.

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