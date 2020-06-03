Виталик Козловский в трусиках поиграл мускулами на радость поклонников



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Известный украинский певец Виталий Козловский instagram.com/vkozlovskiy/

Певец прибег к воспоминаниям об отдыхе

Известный украинский певец Виталий Козловский порадовал своих поклонников откровенным снимком. В своем Инстаграме артист поделился снимком, сделанным во время отдыха на море.

На фотографии Виталий в коротеньких плавках с цветочным принтом и солнцезащитных очках позирует на фоне моря, демонстрируя мускулистый торс.

instagram.com/vkozlovskiy/

«Телом я здесь, но душой я там», - отметил под фото артист

Поклонницы исполнителя, среди которых есть и его коллеги оценили его фото.

«Наконец, я уже думала ты про нас забыл», - отметила под фото певица Оля Цибульская.

«Очень даже сексуально», «Ой. Есть на что посмотреть», «Никогда не видели вас настолько обнаженным. Очень приятно удивлены», - пишут восторженные поклонники.