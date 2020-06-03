Виталик Козловский в трусиках поиграл мускулами на радость поклонников
Известный украинский певец Виталий Козловский
instagram.com/vkozlovskiy/
Певец прибег к воспоминаниям об отдыхе
Известный украинский певец Виталий Козловский порадовал своих поклонников откровенным снимком. В своем Инстаграме артист поделился снимком, сделанным во время отдыха на море.
На фотографии Виталий в коротеньких плавках с цветочным принтом и солнцезащитных очках позирует на фоне моря, демонстрируя мускулистый торс.
instagram.com/vkozlovskiy/
«Телом я здесь, но душой я там», - отметил под фото артист
Поклонницы исполнителя, среди которых есть и его коллеги оценили его фото.
«Наконец, я уже думала ты про нас забыл», - отметила под фото певица Оля Цибульская.
«Очень даже сексуально», «Ой. Есть на что посмотреть», «Никогда не видели вас настолько обнаженным. Очень приятно удивлены», - пишут восторженные поклонники.
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