Памела Андерсон возобновила отношения с молодым футболистом



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Памела Андерсон и Адиль Рами kp.ru

Друзья знаменитости недовольны ее выбором

Звезда сериала «Спасатели Малибу» 51-летняя Памела Андерсон и 33-летний футболист Адиль Рами решили дать отношениям еще один шанс. Они встречаются уже несколько недель, сообщает портал TMZ. Однако близкие популярной блондинки не спешат радоваться за нее. Они убеждены в том, что спортсмен ей не подходит.

Источник из окружения Памелы рассказал: «Он не дает ей общаться с друзьями». Ограничивая Андерсон, сам Адиль не собирается жертвовать привычным образом жизни ради отношений. Как и раньше, он часто ходит на вечеринки. Разгульный образ жизни Рами — это не то, что нужно актрисе, которая в том году задумывалась о детях.