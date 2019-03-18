Памела Андерсон возобновила отношения с молодым футболистом
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Розсилка
Друзья знаменитости недовольны ее выбором
Звезда сериала «Спасатели Малибу» 51-летняя Памела Андерсон и 33-летний футболист Адиль Рами решили дать отношениям еще один шанс. Они встречаются уже несколько недель, сообщает портал TMZ. Однако близкие популярной блондинки не спешат радоваться за нее. Они убеждены в том, что спортсмен ей не подходит.
Источник из окружения Памелы рассказал: «Он не дает ей общаться с друзьями». Ограничивая Андерсон, сам Адиль не собирается жертвовать привычным образом жизни ради отношений. Как и раньше, он часто ходит на вечеринки. Разгульный образ жизни Рами — это не то, что нужно актрисе, которая в том году задумывалась о детях.
Об отношениях пары стало известно в июне 2017 года. Поначалу их замечали только во время свиданий в вечернее время. Затем Памела стала поддерживать любимого на матчах — ее часто видели на трибунах среди болельщиков. После победы Франции на Чемпионате мира по футболу защитник клуба «Олимпик Марсель» сделал Андерсон предложение. Он подарил ей кольцо Cartier.
Однако вместо свадьбы последовало расставание. В сентябре бывшая жена Томми Ли разорвала помолвку и ушла от Рами. По слухам, причиной конфликта стали прошлые отношения Адиля — ранее он состоял в браке с французской моделью Сидони Бьемон, которая родила ему двойняшек Зэйна и Мади.