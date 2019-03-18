Люку Бессону - 60. Лучшие фильмы известного режиссера

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бессон по праву считается лучшим продюсером и режиссером современности. Он показал, что может работать в разных жанрах. На счету французского режиссёра более 152 картин

Люк Бессон появился на свет в марте 1959 года в Париже, в семье, где оба родителя работали инструкторами по дайвингу в средиземноморской компании, владевшей сетью курортов многих стран.

Пробовал себя на разных работах. Однажды друзья помогли Бессону, имевшему навыки фотосъемки, устроиться на киностудии помощником режиссеров.

Люку настолько понравилось это занятие, что через 2 года он отправился в Голливуд с намерением самому стать режиссером. Но фабрика грез не сразу приняла молодое дарование.

Дебютным фильмом, которым начинается кинематографическая биография Люка Бессона, становится короткометражка «Предпоследний». Она появилась в 1983 году.

Но настоящий успех пришел к Люку Бессону в 1985 году, когда на большие экраны вышел его проект «Подземка». Через год Британская киноакадемия номинировала ленту как «Лучший фильм на иностранном языке».





В том же 1986-ом Люк Бессон продемонстрировал, что он не только хороший режиссер, но и замечательный продюсер. В этом качестве он снял две успешные ленты – «Камикадзе» и «Такси». Оба фильма имели громкий успех и немалые сборы.

Следующий фильм Люк Бессон снял в Голливуде. Картина «Леон» вышла на экраны в 1994 году.





И снова в главной роли «талисман» Бессона – Жан Рено. «Леон» не получил значимых наград, что привело режиссёра в немалое уныние. Голливуд опять холодно принял француза.





Но режиссер извлек необходимые уроки и сумел внедрить голливудские стандарты в свой очередной проект – «Пятый элемент». Главную роль в ленте сыграла Милла Йовович – начинающая актриса и модель. В проект было вложено 90 миллионов долларов. Мировой прокат принес 260 миллионов.

Люк Бессон решил закрепить успех, взяв Йовович в свою следующую ленту – драматический фильм «Жанна Д’арк».