эксперты: женщины психологически превращаются в собственных мам после 33 лет



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Британские эксперты провели исследования и выяснили, что подобное превращение происходит после рождения ребенка

Женщины начинают превращаться в собственных матерей, начиная с возраста в 33 года. Это касается аналогичных вкусов и схожего отношения к происходящему в жизни.

Существует распространенное убеждение в том, что каждая женщина со временем начинает напоминать собственную маму. И вот теперь британские эксперты выяснили, что этот процесс начинается у женщин приблизительно в 33 года. В частности, именно с этого возраста они обзаводятся привычками, а также обретают отношение к жизни, более свойственное их матерям. Это происходит в первые несколько лет после того, как у женщины рождаются собственные дети, так что дамы тоже становятся мамами. В Великобритании, где проводилось исследование, сегодня среднестатистический возраст первородящей мамы составляет 30,05 лет. У отцов этот возраст вырос до 33,5 лет.

Более половины женщин, принявших участие в опросе, признали, что вскоре после 30 они начали вести себя очень похоже на собственных матерей. Большинство подобных женщин в подростковые годы и в молодости ощущали гораздо больший уровень бунтарства и проявляли желание никогда не повторять образ жизни родителей. К 30 годам все эти мысли, как правило, улетучивались. Женщины даже начинали смотреть те же самые телепрограммы, как и их мамы, а также привыкали к их любимым привычкам. У многих женщин в лексикон вошли характерные для их матерей выражения и оценки людей.

Мужчины также постепенно превращались в собственных отцов приблизительно в том же самом возрасте. Это касалось, в частности, политических взглядов и прослушивания музыки. Авторы исследования убеждены в том, что когда мужчина и сам становится папой, его отношение к жизни меняется, хотя в молодости он и считал, что будет «самым прогрессивным отцом на свете» и никогда не станет повторять поведение своего отца.

Джерело: Medikforum.ru