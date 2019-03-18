Стильная старость: 70-летняя Мэй Маск украсила обложку диджитал-выпуска журнала «1883»



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Мэй Маск

Мать Илона Маска призналась, что с 28 лет ее называли «старой»

Модель Мэй Маск и мама изобретателя Илона Маска, которой в апреле исполнится уже 71 год, стала героиней специального мартовского диджитал-выпуска журнала «1883».

Номер посвящен Международному женскому дню. Авторы журнала выбрали именно Мэй, назвав ее одной из самых вдохновляющих женщин. Над съемкой, которая проходила в Лондоне, работал фотограф Джупин Гамсари.

В одном из своих прежних интервью Мэй говорила, что возраст не мешает ей постоянно открывать для себя что-то новое.

«Меня называли «старой» моделью, с тех пор как мне исполнилось 28 лет. Но это мне нисколько не мешало оставаться в индустрии. Я точно так же не чувствую себя старой, как и моя мама в 98 лет. Мне всегда интересно пробовать что-то новое», — призналась Маск.

Джерело: Buro 24/7