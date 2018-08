Тело модели превратили в неоновое небо: соблазнительные фото



Blü

Художник Адриано Родригес из Нью-Йорка создает необычные работы с эффектом неона

«После автомобильной аварии у меня было был диагностирован TBI и ПТСР. Я был поражен пьяным водителем, двигавшимся более чем на 100 миль в час в жилом районе 40 миль в час. Мне повезло остаться живым. Прошло почти пять лет с момента аварии, и у меня все еще есть проблемы. В моем последнем семестре в колледже я обнаружил неоновую УФ-фотографию, и я разработал уникальный способ выразить себя».

Адриано получил диплом в области цифровых медиа в Hudson Valley Community College, SUNY, в 2017 году. В 2016 году он сделал несколько творческих работ для Polaroid и был опубликован в Португалии для ROOF in and out Magazine.

Он утверждает, что его искусство должно отражать то новое и свежее для глаз и восприятия.

«Я визуальный художник, в голове вижу вещи, которые не могу объяснить. Для меня они полны смысла, но часто я не могу передать это другим. В последнем семестре колледжа я открыл для себя неоновую фотографию. Понял, что это уникальный способ выразить себя. Эту серию я создал в ванной собственного дома. Мне понравилось как камера восприняла макияж модели в заполненной водой ванной», - говорит художник.

Серию работ назвал Blü. Для эффекта сияния использовал специальную краску и УФ лампу.

