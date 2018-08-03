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    Шоу-биз

    Рианна рассказала, как правильно выбирать себе мужчин

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    Рианна - Рианна рассказала, как правильно выбирать себе мужчин
    Рианна

    В прошлом у Рианны были не слишком удачные романы, однако теперь она определенно довольна своей личной жизнью

    Почти год знаменитость встречается с арабским миллиардером и, кажется, считает, что нашла того-самого.

    Потому что в новом интервью главному редактору Эдварду Эннинфулу британского Vogue для августовского номера певица не только ответила на вопросы о себе, но и рассказала, как выбрать партнера, чтобы не разочароваться.

    «Многие люди встречаются не с человеком, а с идеей о том, каким он может стать. И когда он не становится таким, они испытывают глубокое разочарование. Человек может стать лучше, может стать хуже, но вам должно быть хорошо с тем человеком, который есть сейчас», — высказалась Рири.

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