Рианна рассказала, как правильно выбирать себе мужчин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рианна

В прошлом у Рианны были не слишком удачные романы, однако теперь она определенно довольна своей личной жизнью

Почти год знаменитость встречается с арабским миллиардером и, кажется, считает, что нашла того-самого.

Потому что в новом интервью главному редактору Эдварду Эннинфулу британского Vogue для августовского номера певица не только ответила на вопросы о себе, но и рассказала, как выбрать партнера, чтобы не разочароваться.

«Многие люди встречаются не с человеком, а с идеей о том, каким он может стать. И когда он не становится таким, они испытывают глубокое разочарование. Человек может стать лучше, может стать хуже, но вам должно быть хорошо с тем человеком, который есть сейчас», — высказалась Рири.