Бейонсе призналась. что вторые роды едва не стоили ей жизни



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Бейонсе

Бейонсе украсила обложку сентябрьского номера американского Vogue и дала большое и откровенное интервью, в котором затронула много важных социальных тем

В частности, она поразмышляла на тему принятия женщиной себя и своего тела, особенно тех изменений, которые происходят с ним после рождения ребенка. Бейонсе впервые рассказала, как тяжело ей дались вторые роды и какие серьезные риски они несли для ее жизни и жизни близнецов Сэра и Руми.

«После рождения первого ребенка я верила во все общественные стереотипы на тему того, как должно выглядеть тело женщины после родов. Под этим давлением я пыталась во что бы то ни стало сбросить набранный вес за три месяца и даже запланировала небольшой тур, чтобы у меня не было отговорок. Сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что это было сумасшествие. Я была кормящей матерью, когда выступала на тех шоу в Атлантик-сити в 2012 году. После рождения близнецов, мое отношение к этому поменялось кардинально.

Я весила 99 килограммов, когда рожала Руми и Сэра. У меня были сильные отеки из-за преэклампсии (осложнения нормальной беременности, возникающие во 2-3-м триместре и характеризующиеся повышением давления, отеками и нарушением функционирования ЦНС - прим. ред.), и мне нужно было вести постельный режим в течение целого месяца. Мое здоровье и здоровье моих детей было под большой угрозой, так что мне было проведено экстренное кесарево сечение.

Мы провели много недель в отделении интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей. Мой муж превратился в тот период в бравого солдата, он оказывал мне такую мощную поддержку. Я горжусь тем, что его эволюция как мужчины, лучшего друга, отца происходила на моих глазах», - рассказала в интервью Бейонсе.

Также артистка пожаловалась, что ей пока не удалось вернуться в былую форму и сбросить лишние килограммы.

«Мне было необходимо время для восстановления, для полноценного лечения. И в течение этого периода я старалась окружать себя любовью и заботой. Я услышала свое тело и старалась дать ему то, в чем оно нуждается. Шесть месяцев спустя я начала готовиться к "Коачелле". Я временно стала веганом, отказалась от кофе и алкоголя. Я терпеливо относилась к желаниям своего тела. И мой муж и дети тоже.

На сегодня мои руки, плечи, грудь и остальные части тела полнее, чем обычно. Я не пришла в форму, но и не спешу этого делать. Я хочу быть настоящей!», - отметила певица.

Джерело: Hello!