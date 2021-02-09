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    Курьез

    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом

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    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом

    «Питомец в доме попробует на зуб все, что сможет»

    Всем известно, если в вашем доме появляется такое пушистое (или не очень) чудо, то жизнь любого человека может измениться и преобразиться до неузнаваемости. Полностью меняется жизненный уклад, привычки и многое другое.

    Ведь котик – тоже живое существо, а с любым соседом нужно учиться жить вместе и идти на компромиссы. Вот 22 картинки о том, с чем может столкнуться любой владелец кота.

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    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом
    Курьезные фото, которые правдиво объясняют, что такое жизнь с котом

    «Коты плохо переносят навязанный выбор. Для них комфортнее выбрать миску самостоятельно», «Если кот хочет так пить — он будет это делать, а хозяину останется безропотно протирать пол на кухне», «Питомец в доме попробует на зуб все, что сможет», «Все, что не может быть съедено, будет помечено», «А некоторые вещи человек покупает лишь для того, чтобы они были уничтожены в стенах кошачьей обители», «А когда хозяин обнаружит катастрофу — кот будет невозмутим, ведь он сделал полезное: поточил коготочки», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» показывал, когда люди не смогли вовремя остановиться в обработке фото, и их настиг провал.

    «Сглаживания много не бывает», «Из одной рекламы отбеливания», «Колени для слабаков», «Зеркало выдает текстуру кожи, которую тщательно пытались скрыть», «Обработка вышла на новый уровень», «Из-за обработки кажется, что на скулах растут рога», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Нарочно не подстроишь. Курьезные фотографии, которые были сделаны в нужном месте в нужное время
    Теги: шутки кот
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