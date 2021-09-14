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    Первая леди Елена Зеленская украсила обложку украинского журнала (фото)

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    Первая леди Елена Зеленская - Первая леди Елена Зеленская украсила обложку украинского журнала (фото)
    Первая леди Елена Зеленская
    instagram.com/olenazelenska_official/

    Супруга президента Украины позировала в элегантном костюме

    Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в новой фотосессии в элегантном, женственном образе. Елена появилась на обложке нового номера журнала «Корреспондент», а в интервью изданию поделилась своим мнением о проблеме домашнего насилия, равном доступе к образованию и безбарьерности.

    На первом кадре видно, что Зеленская смотрит прямо в объектив. А на втором она радостно и искренне улыбается, держа в руках ручку.

    На обложке журнала Зеленская позировала в белой рубашке, поверх которой она надела черный классический пиджак.

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    Первая леди Елена Зеленская украсила обложку украинского журнала (фото)
    Первая леди Елена Зеленская украсила обложку украинского журнала (фото)
    facebook.com/president.gov.ua

    Волосы она собрала и уложила вверху, а ее макияж был максимально нюдовым, благодаря которому удалось подчеркнуть естественную красоту первой леди.

    Образ она дополнила аксессуарами в виде сережек. Также стоит отметить, что для обложки Зеленская выбрала ярко-красный маникюр.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

    Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

    Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».

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    Теги: знаменитости мода и красота как быть модным первая леди Елена Зеленская
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    Первая леди Елена Зеленская украсила обложку украинского журнала (фото)