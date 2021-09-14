Первая леди Елена Зеленская украсила обложку украинского журнала (фото)

Супруга президента Украины позировала в элегантном костюме

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в новой фотосессии в элегантном, женственном образе. Елена появилась на обложке нового номера журнала «Корреспондент», а в интервью изданию поделилась своим мнением о проблеме домашнего насилия, равном доступе к образованию и безбарьерности.

На первом кадре видно, что Зеленская смотрит прямо в объектив. А на втором она радостно и искренне улыбается, держа в руках ручку.

На обложке журнала Зеленская позировала в белой рубашке, поверх которой она надела черный классический пиджак.

Волосы она собрала и уложила вверху, а ее макияж был максимально нюдовым, благодаря которому удалось подчеркнуть естественную красоту первой леди.

Образ она дополнила аксессуарами в виде сережек. Также стоит отметить, что для обложки Зеленская выбрала ярко-красный маникюр.

Ранее «Скотч» сообщал, что Владимир и Елена Зеленские трогательно поцеловались во время концерта.

Новый выход президентской четы вызвал шквал обсуждения. Все потому, что пара, которая никогда не демонстрирует чувства на публике, в конце концов проявила нежность и любовь друг к другу.

Произошло это на праздничном концерте в национальном дворце искусств «Украина».