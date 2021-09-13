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    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)

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    Певец Макс Барских - Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Певец Макс Барских

    В столице завершилась украинская часть тура, которая состояла из 12 концертов

    10 и 11 сентября состоялись 2 open air шоу Макса Барских под названием «Bestseller». Оба выступления прошли при полном солдауте и закрыли летний концертный сезон в столице.

    Шоу-программа «Bestseller» состояла из главных хитов артиста. Выступлениями в Киеве Барских завершил украинскую часть #NezemnayaWorldTour, которая состояла из 12 концертов, в большинстве своем проходивших на стадионах.

    «Два концерта в Киеве пролетели как один миг, оставив в памяти прекрасное послевкусие о летней части тура. Мы проехали 12 городов Украины и в каждом я получил незабываемые эмоции, с которыми вхожу в наступившую осень. В ней, обещаю, будет много интересного и нового», - отметил Макс Барских.

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    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)
    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

    Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

    Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)