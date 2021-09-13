Макс Барских дал два концерта в Киеве. Как это было (фото)

В столице завершилась украинская часть тура, которая состояла из 12 концертов

10 и 11 сентября состоялись 2 open air шоу Макса Барских под названием «Bestseller». Оба выступления прошли при полном солдауте и закрыли летний концертный сезон в столице.

Шоу-программа «Bestseller» состояла из главных хитов артиста. Выступлениями в Киеве Барских завершил украинскую часть #NezemnayaWorldTour, которая состояла из 12 концертов, в большинстве своем проходивших на стадионах.

«Два концерта в Киеве пролетели как один миг, оставив в памяти прекрасное послевкусие о летней части тура. Мы проехали 12 городов Украины и в каждом я получил незабываемые эмоции, с которыми вхожу в наступившую осень. В ней, обещаю, будет много интересного и нового», - отметил Макс Барских.

Ранее «Скотч» сообщал, что Билык и Дикусар снова сошлись на паркете «Танцев со звездами».

Аккомпанировал Ирине на пианино лично ее бывший возлюбленный Дмитрий Коляденко. Еще одной изюминкой номера стало участие в нем Дмитрия Дикусара, еще одного бывшего возлюбленного певицы.

Дмитрий Дикусар неожиданно не только танцевал вместе с Ириной Билык во время этого чувственного номера, но и пел: он выполнил второй куплет песни.