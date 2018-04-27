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    Первый месяц сыну. Джамала выложила трогательные фото

    Артистка не спешит показывать поклонникам лицо Эмира
    Победительница «Евровидения-2016» Джамала продолжает делиться со своими поклонниками приятными мгновениями материнства. Отмечая первый месяц своего сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекира огьлы Сулейманова, она выложила милое фото с младенцем на руках. На снимке Джамала в блузке и юбке трогательно держит малыша на руках. При этом она задумчиво
    • 27 Квiтня, 15:34
    • Розсилка
    Джамала
    Джамала

    Артистка не спешит показывать поклонникам лицо Эмира

    Победительница «Евровидения-2016» Джамала продолжает делиться со своими поклонниками приятными мгновениями материнства. Отмечая первый месяц своего сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекира огьлы Сулейманова, она выложила милое фото с младенцем на руках.

    На снимке Джамала в блузке и юбке трогательно держит малыша на руках. При этом она задумчиво смотрит в окно. Пока что артистка не спешит показывать общественности лицо своего сына. На этом и всех предыдущих снимках с ребенком она показывает его со спины и в головном уборе.

    «Наш первый месяц вместе», – подписала фото Джамала.

    Свою творческую карьеру артистка решила не приостанавливать в связи с рождением ребенка. Так что уход за младенцем она успешно сочетает с выступлениями и съемками.

    Стоит отметить, что Джамала умело выполняет свои обязанности и не нуждается в помощи матери, которая гостит сейчас у певицы. Когда звезда едет на съемки, с ребенком сидит ее муж – Сеит-Бекир.

    На первый месяц рождения ребенка певица опубликовала нежное фото с сыном.

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    Джерело: Обозреватель

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