Первый месяц сыну. Джамала выложила трогательные фото
- 27 Квiтня, 15:34
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Розсилка
Артистка не спешит показывать поклонникам лицо Эмира
Победительница «Евровидения-2016» Джамала продолжает делиться со своими поклонниками приятными мгновениями материнства. Отмечая первый месяц своего сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекира огьлы Сулейманова, она выложила милое фото с младенцем на руках.
На снимке Джамала в блузке и юбке трогательно держит малыша на руках. При этом она задумчиво смотрит в окно. Пока что артистка не спешит показывать общественности лицо своего сына. На этом и всех предыдущих снимках с ребенком она показывает его со спины и в головном уборе.
«Наш первый месяц вместе», – подписала фото Джамала.
Свою творческую карьеру артистка решила не приостанавливать в связи с рождением ребенка. Так что уход за младенцем она успешно сочетает с выступлениями и съемками.
Стоит отметить, что Джамала умело выполняет свои обязанности и не нуждается в помощи матери, которая гостит сейчас у певицы. Когда звезда едет на съемки, с ребенком сидит ее муж – Сеит-Бекир.
На первый месяц рождения ребенка певица опубликовала нежное фото с сыном.
Джерело: Обозреватель