Первый месяц сыну. Джамала выложила трогательные фото

Артистка не спешит показывать поклонникам лицо Эмира

Победительница «Евровидения-2016» Джамала продолжает делиться со своими поклонниками приятными мгновениями материнства. Отмечая первый месяц своего сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекира огьлы Сулейманова, она выложила милое фото с младенцем на руках. На снимке Джамала в блузке и юбке трогательно держит малыша на руках. При этом она задумчиво



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Джамала

Артистка не спешит показывать поклонникам лицо Эмира

Победительница «Евровидения-2016» Джамала продолжает делиться со своими поклонниками приятными мгновениями материнства. Отмечая первый месяц своего сына Эмира-Рахмана Сеит-Бекира огьлы Сулейманова, она выложила милое фото с младенцем на руках.

На снимке Джамала в блузке и юбке трогательно держит малыша на руках. При этом она задумчиво смотрит в окно. Пока что артистка не спешит показывать общественности лицо своего сына. На этом и всех предыдущих снимках с ребенком она показывает его со спины и в головном уборе.

«Наш первый месяц вместе», – подписала фото Джамала.

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 27 Кві 2018 р. о 2:19 PDT

Свою творческую карьеру артистка решила не приостанавливать в связи с рождением ребенка. Так что уход за младенцем она успешно сочетает с выступлениями и съемками.

Стоит отметить, что Джамала умело выполняет свои обязанности и не нуждается в помощи матери, которая гостит сейчас у певицы. Когда звезда едет на съемки, с ребенком сидит ее муж – Сеит-Бекир.

На первый месяц рождения ребенка певица опубликовала нежное фото с сыном.

Джерело: Обозреватель