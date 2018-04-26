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    Похудела и помолодела: Мэрайя Кэри восхитила поклонников своим внешним видом

    Мэрайя Кэри не перестает радовать поклонников и своих близких своим перевоплощением
    С каждым новым выходом в свет невозможно не отметить, что певица похудела еще на несколько сантиметров. Более того, с лишними килограммами она скидывает себе и годы: 48-летняя звезда выглядит на все 30! Но у Мэрайи перемены не только во внешности — меняется и ее стиль. Вместо вульгарных образов с колготками в сетку, кружевом и прозрачными
    • 26 Квiтня, 10:02
    • Розсилка
    <span>Мэрайя Кэри и ее возлюбленный</span>
    Мэрайя Кэри и ее возлюбленный

    Мэрайя Кэри не перестает радовать поклонников и своих близких своим перевоплощением

    С каждым новым выходом в свет невозможно не отметить, что певица похудела еще на несколько сантиметров. Более того, с лишними килограммами она скидывает себе и годы: 48-летняя звезда выглядит на все 30!

    Но у Мэрайи перемены не только во внешности — меняется и ее стиль. Вместо вульгарных образов с колготками в сетку, кружевом и прозрачными вставками она выбирает элегантные платья, которые подчеркивают ее изящные формы. То ли еще будет!

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    Похудела и помолодела: Мэрайя Кэри восхитила поклонников своим внешним видом
    Похудела и помолодела: Мэрайя Кэри восхитила поклонников своим внешним видом
    Похудела и помолодела: Мэрайя Кэри восхитила поклонников своим внешним видом

    Напомним, что совсем недавно Мэрайя сделала публичное заявление о своей болезни. Звезда решилась признаться, что долгое время лечится от биполярного расстройства. Сейчас она пребывает в отличном состоянии, что само собой сказывается на ее облике. Также, несмотря на предостережения по поводу молодого бойфренда, в личной жизни певицы все прекрасно.

    Джерело: graziamagazine.ru

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