Похудела и помолодела: Мэрайя Кэри восхитила поклонников своим внешним видом
- 26 Квiтня, 10:02
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Розсилка
Мэрайя Кэри не перестает радовать поклонников и своих близких своим перевоплощением
С каждым новым выходом в свет невозможно не отметить, что певица похудела еще на несколько сантиметров. Более того, с лишними килограммами она скидывает себе и годы: 48-летняя звезда выглядит на все 30!
Но у Мэрайи перемены не только во внешности — меняется и ее стиль. Вместо вульгарных образов с колготками в сетку, кружевом и прозрачными вставками она выбирает элегантные платья, которые подчеркивают ее изящные формы. То ли еще будет!
Напомним, что совсем недавно Мэрайя сделала публичное заявление о своей болезни. Звезда решилась признаться, что долгое время лечится от биполярного расстройства. Сейчас она пребывает в отличном состоянии, что само собой сказывается на ее облике. Также, несмотря на предостережения по поводу молодого бойфренда, в личной жизни певицы все прекрасно.
Джерело: graziamagazine.ru