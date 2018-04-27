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    Беременная Лобода рассказала, как готовится к родам

    Артистка поделилась впечатлениями от своей второй беременности
    Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годы добилась большого успеха на российской сцене, находится на последних неделях беременности. Своего втоого ребенка артистка будет рожать в Лос-Анджелесе. Подготовку к этому знаменательному событию певица подробно описывает на своей странице в социальной сети. В сети Лобода
    • 27 Квiтня, 12:04
    • Розсилка
    Светлана Лобода
    Светлана Лобода

    Артистка поделилась впечатлениями от своей второй беременности

    Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая в последние годы добилась большого успеха на российской сцене, находится на последних неделях беременности. Своего втоого ребенка артистка будет рожать в Лос-Анджелесе. Подготовку к этому знаменательному событию певица подробно описывает на своей странице в социальной сети.

    В сети Лобода выкладывает свои фото, на которых она предстает в полнейшем покое. Также снимки демонстрируют ее уютный и гармоничный образ жизни. Артистка отметила, что продолжает каждое утро разминаться и вести здоровый образ жизни.

    «В каком бы состоянии, настроении и самочувствии я ни находилась – я всегда помню о том, насколько важен здоровый образ жизни. Будь то гастроли, неделя отдыха на морском побережье или седьмой месяц беременности – мой день начинается с небольшой разминки, всегда включает в себя правильное питание и обязательно заканчивается крепким и желательно длительным сном», - рассказывает певица.

    Также она отметила, что сейчас у нее появилась возможность отоспаться за долгие месяцы тяжелой работы.

    «Очень верно было подмечено «беременность – это не болезнь», это естественное состояние женщины, и если она заботится о себе и будущего малыша, если не пренебрегает витаминами, положительными эмоциями и правильным распорядком дня, то природа сама поможет ей быть красивой и гармоничной все срок», - добавила Лобода.

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    Беременная Лобода рассказала, как готовится к родам
    Беременная Лобода рассказала, как готовится к родам
    Беременная Лобода рассказала, как готовится к родам
    Беременная Лобода рассказала, как готовится к родам
    Беременная Лобода рассказала, как готовится к родам

    «И, конечно, большое спасибо моим родителям за генетику, а мне за любовь к спорту с детства, все это помогает сохранять мой организм в правильном балансе», - подытожила певица.

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    Джерело: Табло ID

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