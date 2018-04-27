Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии на подоконнике

Артистка позирует в нижнем белье и с длинными волосами

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева стала героиней эффектного фотосета, в котором предстала с длинными локонами. Поклонники артистки отмечают, что она, наверное, еще никогда ранее не появлялась в таком образе. Для съемки Астафьева выбрала минимум одежды: исподнее, корсет и кроссовки или туфли на высоких каблуках. Автором



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Даша Астафьева

Артистка позирует в нижнем белье и с длинными волосами

Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева стала героиней эффектного фотосета, в котором предстала с длинными локонами. Поклонники артистки отмечают, что она, наверное, еще никогда ранее не появлялась в таком образе.

Для съемки Астафьева выбрала минимум одежды: исподнее, корсет и кроссовки или туфли на высоких каблуках.

Автором арт-фотографий выступил Никита Люлько, который ранее снимал Астафьеву в художественной мастерской. Снимки затонированы в ретро-стиле. Певица позирует в позах, которые напоминают то ли йогу, то ли эротические комбинации.

Таким образом артистка продолжает демонстрировать результаты своего экстремального похудения. В последние месяцы она часто делилась с поклонниками рецептами своего здорового питания и интенсивных тренировок.

Джерело: Табло ID