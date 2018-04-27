  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии на подоконнике

    Артистка позирует в нижнем белье и с длинными волосами
    Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева стала героиней эффектного фотосета, в котором предстала с длинными локонами. Поклонники артистки отмечают, что она, наверное, еще никогда ранее не появлялась в таком образе.   Для съемки Астафьева выбрала минимум одежды: исподнее, корсет и кроссовки или туфли на высоких каблуках. Автором
    • 27 Квiтня, 13:33
    • Розсилка
    Даша Астафьева
    Даша Астафьева

    Артистка позирует в нижнем белье и с длинными волосами

    Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева стала героиней эффектного фотосета, в котором предстала с длинными локонами. Поклонники артистки отмечают, что она, наверное, еще никогда ранее не появлялась в таком образе.  

    Для съемки Астафьева выбрала минимум одежды: исподнее, корсет и кроссовки или туфли на высоких каблуках.

    Автором арт-фотографий выступил Никита Люлько, который ранее снимал Астафьеву в художественной мастерской. Снимки затонированы в ретро-стиле. Певица позирует в позах, которые напоминают то ли йогу, то ли эротические комбинации.  

    Таким образом артистка продолжает демонстрировать результаты своего экстремального похудения. В последние месяцы она часто делилась с поклонниками рецептами своего здорового питания и интенсивных тренировок.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии на подоконнике
    Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии на подоконнике
    Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии на подоконнике
    Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии на подоконнике

    Читайте также: Даша Астафьева снялась в фотосессии в обтягивающем комбинезоне.

    Джерело: Табло ID

    Читайте також
    фотография актриса самые сексуальные певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ