Даша Астафьева снялась в соблазнительной фотосессии на подоконнике
- 27 Квiтня, 13:33
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Розсилка
Артистка позирует в нижнем белье и с длинными волосами
Популярная украинская певица и актриса Даша Астафьева стала героиней эффектного фотосета, в котором предстала с длинными локонами. Поклонники артистки отмечают, что она, наверное, еще никогда ранее не появлялась в таком образе.
Для съемки Астафьева выбрала минимум одежды: исподнее, корсет и кроссовки или туфли на высоких каблуках.
Автором арт-фотографий выступил Никита Люлько, который ранее снимал Астафьеву в художественной мастерской. Снимки затонированы в ретро-стиле. Певица позирует в позах, которые напоминают то ли йогу, то ли эротические комбинации.
Таким образом артистка продолжает демонстрировать результаты своего экстремального похудения. В последние месяцы она часто делилась с поклонниками рецептами своего здорового питания и интенсивных тренировок.
Джерело: Табло ID