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    Арсений Яценюк показал свою 78-летнюю маму (фото)

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    Арсений Яценюк вместе с мамой - Арсений Яценюк показал свою 78-летнюю маму (фото)
    Арсений Яценюк вместе с мамой
    facebook.com/yatsenyuk.arseniy

    Горжусь быть ее сыном, – подписал фото политик

    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в своем Фейсбуке опубликовал фото со своей матерью – преподавательницей французского языка Марией Григорьевной Яценюк, которая сегодня празднует день рождения.

    «Маме сегодня 78. Она очень сильная женщина. И этой силой мама поделилась не только со мной, моей сестрой, но и со многими своими учениками за много лет преподавания. Горжусь быть ее сыном. Очень благодарен друзьям нашей семьи, которые были с нами в этот день. Многая лета, мама! Люблю тебя!» – подписал фото 47-летний Яценюк.

    facebook.com/yatsenyuk.arseniy
    facebook.com/yatsenyuk.arseniy

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: знаменитости семья
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    Арсений Яценюк показал свою 78-летнюю маму (фото)