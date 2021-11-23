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    Уснувшая в открытом купальнике Сальма Хайек не на шутку взволновала фанатов (фото)

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    Сальма Хайек - Уснувшая в открытом купальнике Сальма Хайек не на шутку взволновала фанатов (фото)
    Сальма Хайек
    instagram.com/salmahayek/

    Актрису засняли во время сна в гамаке в синем купальнике с декольте

    Знаменитая голливудская актриса Сальма Хайек в своем Инстаграме опубликовала фото в откровенном образе и взволновала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

    На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость запечатлена в слитном синем купальнике с глубоким декольте. Хайек засняли лежащей в гамаке без макияжа и с собранными в пучок волосами. «Нет ничего лучше сна в гамаке после мероприятий по случаю выхода двух фильмов с моим участием», — подписала она пост, который набрал почти 860 тысяч лайков.

    instagram.com/salmahayek/
    instagram.com/salmahayek/

    Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Спящая красавица», «Ты чертовски горяча», «Потрясающая даже во время сиесты», «Какая же ты красавица с невероятным телом», «Сексуальная женщина», — восхищались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Андрей Данилко публично залез за пазуху Оле Поляковой.

    Данилко решил проверить декольте певицы после того, как она вернулась со сцены, где выступал участник под маской Поросенка, обратно на свое место – за стол звездных детективов.

    «У тебя в сисях метафан. Ты не боишься?» – заявил Данилко, после чего полез к Поляковой в декольте и начал что-то оттуда вынимать.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Уснувшая в открытом купальнике Сальма Хайек не на шутку взволновала фанатов (фото)