Письмо в бутылке спустя 35 лет вернулось к отправителю



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Женщина была рада узнать, что ее послание нашло получателя

Послание в бутылке 35 лет путешествовало по воде и нашлось недалеко от того места, где его бросили в океан. Об этом сообщает UPI.

1 августа 1985 года жительницы американского штата Делавэр Кэти Риддл и Стейси Уэллс забросили в океан письмо в бутылке. Женщины надеялись, что их послание достигнет другого континента.

В начале августа 2020 года Брэд Вахсмут, житель этого же штата, катался на каяке по реке Бродкилл и наткнулся на бутылку, плавающую на поверхности воды. Доплыв до берега, мужчина прочитал послание и решил найти адресата.

Вахсмут связался с Риддл, встретился с ней и отдал письмо. Женщина была рада узнать, что ее послание нашло получателя, однако она удивилась, что за 35 лет оно не уплыло дальше ее родного штата.

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