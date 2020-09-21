Когда кто-то внезапно испортил фотографии, но они от этого стали только лучше



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Собрали для вас фотографии, которые были внезапно испорчены

Когда люди хотят сделать хорошее фото, обстоятельства показывают, что не все от них зависит. Ведь на заднем плане может неожиданно кто-нибудь появиться, ну или вдруг произойдет что-то такое, что просто затмит позирующих своей безумностью и забавностью.

Мы собрали для вас фотографии, которые были внезапно испорчены, но стали от этого только лучше.

«Чайка решила, что это ее селфи», «Я ее не знаю. Это фото 2016 года. До сих пор одно из моих любимых», «Вот вам всем!», - комментируют фото пользователи соцсети.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.