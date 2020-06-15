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    Жизнь

    Похудевшая Кристина Агилера показала редкое фото повзрослевшего сына

    • Розсилка
    Певица Кристина Агилера - Похудевшая Кристина Агилера показала редкое фото повзрослевшего сына
    Певица Кристина Агилера
    instagram.com/xtina/

    Интернет-пользователи удивились, ведь они уже давно не видели мальчика

    На днях 39-летняя американская поп-звезда Кристина Агилера опубликовала в своем Инстаграме новый снимок, который привлек внимание интернет-пользователей. На фото певица позирует со своим 12-летним сыном Максом. Таким образом артистка решила поздравить его с окончанием учебного года.

     «Мой выпускник! Я так горжусь тобой и люблю тебя», — написала Агилера. Также она обратилась к остальным выпускникам, которые не смогли попасть на бал из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

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    Похудевшая Кристина Агилера показала редкое фото повзрослевшего сына
    Похудевшая Кристина Агилера показала редкое фото повзрослевшего сына
    Похудевшая Кристина Агилера показала редкое фото повзрослевшего сына
    Похудевшая Кристина Агилера показала редкое фото повзрослевшего сына
    Похудевшая Кристина Агилера показала редкое фото повзрослевшего сына
    Похудевшая Кристина Агилера показала редкое фото повзрослевшего сына
    Похудевшая Кристина Агилера показала редкое фото повзрослевшего сына
    instagram.com/xtina/

    Интернет-пользователи удивились, ведь они уже давно не видели Макса. По их мнению, юноша заметно повзрослел за это время. В комментариях они принялись обсуждать внешность наследника знаменитой артистки.

     «Вау, какой красавчик растет», «Сколько девичьих сердец он уже разбил?», «Взял лучшее от обоих родителей», «Так похож на маму», «На этом снимке он выглядит просто чудесно», «Лучшее ваше фото», — пишут фолловеры Агилеры.

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