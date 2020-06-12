Оля Полякова объявила о запуске второго сезона своего шоу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Певица Оля Полякова

По словам артистки, эфиры спасли ей жизнь

После 2,5 месяцев нон-стоп вещания онлайн-версии авторского канала Оли Поляковой в Instagram, «ПоляВидение» в том формате, в котором привык его видеть зритель, уходит в небольшой отпуск. Об этом певица сообщила в своих соцсетях, записав трогательное обращение к своим поклонникам.

«ПоляВидение», каким мы его знаем и любим, уходит. Но есть и хорошая новость. Мы вернемся совсем скоро. Будут новые эфиры, новые гости, форматы! Я благодарю всех звезд, которые приходили ко мне в гости. За их смелость, открытость, за их чувство юмора и умение посмеяться над собой! Я говорю спасибо и вам, мои дорогие зрители! Это все было ради вас! За два с половиной месяца наши эфиры просмотрели больше 85 млн раз!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 10 Июн 2020 в 12:19 PDT

И такое маленькое откровение… Эти эфиры спасли, в первую очередь, меня саму. Ведь артист умирает без сцены, а вместе с вами мы придумали, как выжить в эти непростые времена. Но! Это не значит, что мы с вами все это время не будем видеться! Эфиры будут, будут и гости. Вы сами все увидите, следите за анонсами и оставайтесь со мной на связи! До встречи в новом сезоне «ПоляВидения», - прокомментировала певица.