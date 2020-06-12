  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Оля Полякова объявила о запуске второго сезона своего шоу

    • Розсилка
    Певица Оля Полякова - Оля Полякова объявила о запуске второго сезона своего шоу
    Певица Оля Полякова

    По словам артистки, эфиры спасли ей жизнь

    После 2,5 месяцев нон-стоп вещания онлайн-версии авторского канала Оли Поляковой в Instagram, «ПоляВидение» в том формате, в котором привык его видеть зритель, уходит в небольшой отпуск. Об этом певица сообщила в своих соцсетях, записав трогательное обращение к своим поклонникам.

     «ПоляВидение», каким мы его знаем и любим, уходит. Но есть и хорошая новость. Мы вернемся совсем скоро. Будут новые эфиры, новые гости, форматы! Я благодарю всех звезд, которые приходили ко мне в гости. За их смелость, открытость, за их чувство юмора и умение посмеяться над собой! Я говорю спасибо и вам, мои дорогие зрители! Это все было ради вас! За два с половиной месяца наши эфиры просмотрели больше 85 млн раз!

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

    И такое маленькое откровение… Эти эфиры спасли, в первую очередь, меня саму. Ведь артист умирает без сцены, а вместе с вами мы придумали, как выжить в эти непростые времена. Но! Это не значит, что мы с вами все это время не будем видеться! Эфиры будут, будут и гости. Вы сами все увидите, следите за анонсами и оставайтесь со мной на связи! До встречи в новом сезоне «ПоляВидения», - прокомментировала певица.

     Читайте также: «Танцующий миллионер» прокомментировал 27-летнюю разницу в возрасте с беременной любовницей
    знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес отпуск Оля Полякова
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ