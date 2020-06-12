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    Шоу-биз

    «Ты нереальная». Каменских в бикини позировала на пляже в Мексике (фото)

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    Известная певица Настя Каменских - «Ты нереальная». Каменских в бикини позировала на пляже в Мексике (фото)
    Известная певица Настя Каменских

    Звезда сцены поделилась яркими архивными кадрами из отпуска

    Известная певица Настя Каменских решила разделить эмоции от предыдущей поездки в Мексику со своими поклонниками.

    Звезда поделилась видеороликом, в котором собраны все ее воспоминания – от старта до финиша: как они с супругом собрали чемодан, сели в самолет, щелчок пальцами! – и они уже за океаном, обустраиваются в отеле, дверь из номера в котором выходит прямо на белоснежный пляж с невероятного оттенка океаном. На кадрах позирует и сама звезда – в стильном белом бикини.

     «Очень скучаю по Мексике! Эта страна подарила столько воспоминаний! Мне приятно разделять их с вами!» — подписала под видео Каменских.

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    Публикация от NK Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

    Поклонники с восторгом принялись обсуждать увиденное. Райское побережье и сама любимица произвели на них сильное впечатление.

    «Вы невероятно красивая. Не устаю вами восхищаться! «Какая красота», «Невероятно», «Настя, супер», «Как круто», «Боже, это просто рай», «Ты нереальная», — пишут люди.

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    Настя Каменских певица
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