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    Рита Ора не смогла найти бикини и отправилась загорать в прозрачном лифчике (фото)

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    Популярная певица Рита Ора - Рита Ора не смогла найти бикини и отправилась загорать в прозрачном лифчике (фото)
    Популярная певица Рита Ора
    instagram.com/ritaora/

    Комментаторы с юмором отнеслись к публикации исполнительницы

    Популярная британская поп-певица Рита Ора разместила в соцсетях снимок, на котором она загорает во дворе своего дома. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На фотографии 29-летняя исполнительница позирует за столом в деревянном кресле. Она одета в красный бюстгальтер из прозрачной ткани и лиловые расстегнутые брюки. «Не смогла найти бикини», — подписала Ора пост, который собрал 700 тысяч лайков.

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    Рита Ора не смогла найти бикини и отправилась загорать в прозрачном лифчике (фото)
    Рита Ора не смогла найти бикини и отправилась загорать в прозрачном лифчике (фото)
    Рита Ора не смогла найти бикини и отправилась загорать в прозрачном лифчике (фото)
    instagram.com/ritaora/

    Комментаторы с юмором отнеслись к публикации исполнительницы. «Не нашла купальник и отправилась загорать в нижнем белье, браво!», «Рита, слава богу тебе удалось найти брюки», «Ты забыла его у меня дома, не помнишь?», «Загорай хоть голой, но продолжай публиковать свои фото», — высказались они.

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