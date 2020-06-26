Рита Ора не смогла найти бикини и отправилась загорать в прозрачном лифчике (фото)



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Популярная певица Рита Ора instagram.com/ritaora/

Комментаторы с юмором отнеслись к публикации исполнительницы

Популярная британская поп-певица Рита Ора разместила в соцсетях снимок, на котором она загорает во дворе своего дома. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

На фотографии 29-летняя исполнительница позирует за столом в деревянном кресле. Она одета в красный бюстгальтер из прозрачной ткани и лиловые расстегнутые брюки. «Не смогла найти бикини», — подписала Ора пост, который собрал 700 тысяч лайков.

Комментаторы с юмором отнеслись к публикации исполнительницы. «Не нашла купальник и отправилась загорать в нижнем белье, браво!», «Рита, слава богу тебе удалось найти брюки», «Ты забыла его у меня дома, не помнишь?», «Загорай хоть голой, но продолжай публиковать свои фото», — высказались они.

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