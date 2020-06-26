Украинский парикмахер передал новую прическу для Ким Кардашьян
Системы замещения волос - это уникальная технология, запатентованная украинцем, тайно создает образы для мировых и отечественных звезд
В сети появились фото Ким Кардашьян в образе яркой блондинки с украинским волосами от украинского стартапа SV Atelier, который принадлежит Сергею Воронцову.
Известный украинский парикмахер известен по работе с Maruv, NK (Настя Каменских), Дашей Астафевой, Славой Каминской, Аллой Пугачевой и другим, кто выбирает оставить систему волос своей тайной. Ведь отличить собственные волосы от системы, практически невозможно.
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SV Atelier - секретный стартап украинского парикмахера Сергея Воронцова, который ворвался в сферу красоты с натуральными системами замещения волос. Накануне основатель стартапа встретился со стилистом Ким, Крисом Эпплтоном и презентовал собственный продукт.
Системы замещения волос - это уникальная технология, запатентованная украинцем, тайно создает образы для мировых и отечественных звезд. Невесомая система из натуральных материалов, крепится к голове и позволяет владельцам беззаботно проживать активную жизнь, успешно доказывает в сети сам основатель, тестируя на себе яркие прически, танцуя, плавая, занимаясь спортом.
Технология замещения волос от SV Atelier позволяет не только изменять стиль, а также значительно облегчает социальную адаптацию женщин по всему миру, которые борются с онкологией.