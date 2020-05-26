Пользователи делятся смешными фотографиями кошек, сидящих в странных позах



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Недавно одна женщина в Twitter запустила тред, в котором призвала владельцев кошек делиться фотографиями своих питомцев

Любой хозяин кошек может вам подтвердить, что порой поведение этих животных просто не поддается логике. Эти пушистые чудики действительно поражают людей своими действиями и привычками.

Недавно одна женщина в Twitter запустила тред, в котором призвала владельцев кошек делиться фотографиями своих питомцев, сидящих в забавных и странных позах. Лучшие снимки шерстяных дурашек собрали для вас в нашем материале.

«Любимая поза нашего кота. Мой парень даже сделал мне такой кулон», «Когда встал в 6 утра, чтобы устроить тыгдык, и к 8 часам уже устал», «Моя Фрикаделька», «Он видел ужасные вещи», «Когда наступил экзистенциальный кризис», «Наша беременная киса», - подписывают пользователи забавные фото.